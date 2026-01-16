Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Αναστόπουλος: Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός, σε άλλο γήπεδο ο Τσακαλίδης
Αναστόπουλος: Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός, σε άλλο γήπεδο ο Τσακαλίδης
Τι είπε ο «μουστάκιας» για Μύθου, Άρη, Λεβαδειακό
Για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, τον αποκλεισμό του Άρη και τον Μύθου μίλησε ο παλαίμαχος, Νίκος Αναστόπουλος, στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Στη Σέντρα».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Αναστόπουλου
Για τον Μύθου: «Είναι ένας καλός παίκτης και εξελίξιμος. Από αυτόν εξαρτάται το πως θα προχωρήσει. Όλη καριέρα του είναι το μυαλό του. Πρέπει να είσαι προσγειωμένος και να δουλεύεις. Ό,τι είναι να πετύχει, θα το κάνει μέσα από τη δουλειά και τη διάρκεια».
Για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: «Το Κύπελλο είναι ένας θεσμός με ιδιαιτερότητες. Αν θα βάλουμε την απουσία του Ελ Κααμπί, τον αιφνιδιασμό του ΠΑΟΚ με τα δύο γκολ και τον Τσακαλίδη που έκανε λάθη, είναι εύκολο να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Ο συγκεκριμένος σε όλη τη διάρκεια έκανε λάθη και δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Ο Τσακαλίδης ήταν σε άλλο γήπεδο. Φυσικά, όμως, και ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που οι διαιτητές έχουν κάνει λάθη».
Για το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: «Είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. 50-50 η πρόκριση».
Για τον Άρη: «Είναι τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Είναι μια χρονιά που δεν είναι καλή για τον Άρη. Δεν είμαι μέσα για να ξέρω τι γίνεται. Ο κόσμος του Άρη τον έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί και να έχει άλλους στόχους. Κάτι στράβωσε από την αρχή. Αν περνούσε ο Άρης, είχε πιθανότητες να πάει στον τελικό».
Για Λεβαδειακό και ΟΦΗ: «Ο Λεβαδειακός είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Όταν επενδύεις, έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Ο ΟΦΗ έκανε μια μεγάλη νίκη. Ο ΟΦΗ έχει το πλεονέκτημα σε αυτή τη μονομαχία»
