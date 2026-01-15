Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Αδιανόητο γκολ με απίστευτο γυριστό σουτ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική πόλο ανδρών Στέλιος Αργυρόπουλος Βελιγράδι

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Αδιανόητο γκολ με απίστευτο γυριστό σουτ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία, δείτε βίντεο

Με ένα απίστευτο γυριστό σουτ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έδειξε ξανά την τεράστια κλάση του στο Βελιγράδι

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Αδιανόητο γκολ με απίστευτο γυριστό σουτ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία, δείτε βίντεο
19 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελλάδα κατάφερε ν' αντέξει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για τα τελευταία τρία λεπτά και να κερδίζει με 11-10 την Κροατία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. 

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Ο διεθνής άσος της Φερεντσβάρος πέτυχε 4 γκολ αλλά το ένα από αυτά είναι το καλύτερο που έχει σημειωθεί έως τώρα στο Βελιγράδι. 

Το χρονόμετρο έδειχνε 2.53'' για το φινάλε και η Ελλάδα ήταν στο 10-9. Ο Αργυρόπουλος πήρε τη μπάλα και χωρίς να βλέπει με ένα φανταστικό γυριστό σουτ την  έστειλε στα δίχτυα για το 11-9! 

19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης