Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Αδιανόητο γκολ με απίστευτο γυριστό σουτ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία, δείτε βίντεο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Αδιανόητο γκολ με απίστευτο γυριστό σουτ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία, δείτε βίντεο
Με ένα απίστευτο γυριστό σουτ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έδειξε ξανά την τεράστια κλάση του στο Βελιγράδι
Η Ελλάδα κατάφερε ν' αντέξει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για τα τελευταία τρία λεπτά και να κερδίζει με 11-10 την Κροατία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Ο διεθνής άσος της Φερεντσβάρος πέτυχε 4 γκολ αλλά το ένα από αυτά είναι το καλύτερο που έχει σημειωθεί έως τώρα στο Βελιγράδι.
Το χρονόμετρο έδειχνε 2.53'' για το φινάλε και η Ελλάδα ήταν στο 10-9. Ο Αργυρόπουλος πήρε τη μπάλα και χωρίς να βλέπει με ένα φανταστικό γυριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 11-9!
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Ο διεθνής άσος της Φερεντσβάρος πέτυχε 4 γκολ αλλά το ένα από αυτά είναι το καλύτερο που έχει σημειωθεί έως τώρα στο Βελιγράδι.
Το χρονόμετρο έδειχνε 2.53'' για το φινάλε και η Ελλάδα ήταν στο 10-9. Ο Αργυρόπουλος πήρε τη μπάλα και χωρίς να βλέπει με ένα φανταστικό γυριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 11-9!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα