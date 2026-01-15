Ιστορικός Κώστας Σλούκας: Έφτασε τις 2.000 ασίστ στη Euroleague
Κώστας Σλούκας Νικ Καλάθης Παναθηναϊκός Euroleague

Ιστορικός Κώστας Σλούκας: Έφτασε τις 2.000 ασίστ στη Euroleague

Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Μπάγερν για τη Euroleague έφτασε το milestone των 2.000 ασίστ στη διοργάνωση, είναι δεύτερος στη σχετική λίστα πίσω από τον Νικ Καλάθη

Ιστορικός Κώστας Σλούκας: Έφτασε τις 2.000 ασίστ στη Euroleague
Ιστορικό αποδείχθηκε για τον Κώστα Σλούκα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο playmaker των πρασίνων, με τη δεύτερή του ασίστ απέναντι στη γερμανική ομάδα έφτασε τις 2000 συνολικά στη διοργάνωση.

Παραμένοντας στη 2η θέση ιστορικά, ο Σλούκας έχει μπροστά του στη σχετική λίστα μόνο τον Νικ Καλάθη.

Το Top-5 με τις περισσότερες ασίστ στη EuroLeague

1. Καλάθης: 2182

2. Σλούκας: 2001

3. Ροντρίγκεζ: 1874

4. Τζέιμς: 1657

5. Σπανούλης: 1607

