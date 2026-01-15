Φωτεινή Τριχά: «Απαιτητική διοργάνωση το ευρωπαϊκό, αλλά μπορούμε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας», βίντεο
Φωτεινή Τριχά: «Απαιτητική διοργάνωση το ευρωπαϊκό, αλλά μπορούμε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας», βίντεο
Η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο για το 2025, μίλησε για τις δυσκολίες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, τονίζοντας ότι ο στόχος της ομάδας είναι η κορυφή
«Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά γνωρίζουμε και τη διαδρομή για να φθάσουμε στην κορυφή». Τάδε έφη Φωτεινή Τριχά.
Η κορυφαία αθλήτρια στον κόσμο για το 2025, μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, για τη συμμετοχή της Εθνικής μας ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας (26/1-5/2), κατά τη διάρκεια της Media Day, που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1).
«Είναι ένα απαιτητικό πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες θα έχουν παραπάνω κίνητρο να μας κερδίσουν.
Έχουμε την ευθύνη να ανέβουμε και πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας αγχώνει.
Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και πιστεύω πως θα έλθει το αποτέλεσμα» επισήμανε η 20χρονη διεθνής παίκτρια.
Μιλώντας για την ανάδειξή της ως κορυφαία παίκτρια του 2025 από την World Aquatics, επισήμανε:
«Δεν το περίμενα. Ωστόσο, αυτή η διάκριση μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω και να βελτιώνομαι».
Δείτε τις δηλώσεις της Φωτεινής Τριχά:
Η κορυφαία αθλήτρια στον κόσμο για το 2025, μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, για τη συμμετοχή της Εθνικής μας ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας (26/1-5/2), κατά τη διάρκεια της Media Day, που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1).
«Είναι ένα απαιτητικό πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες θα έχουν παραπάνω κίνητρο να μας κερδίσουν.
Έχουμε την ευθύνη να ανέβουμε και πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας αγχώνει.
Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και πιστεύω πως θα έλθει το αποτέλεσμα» επισήμανε η 20χρονη διεθνής παίκτρια.
Μιλώντας για την ανάδειξή της ως κορυφαία παίκτρια του 2025 από την World Aquatics, επισήμανε:
«Δεν το περίμενα. Ωστόσο, αυτή η διάκριση μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω και να βελτιώνομαι».
Δείτε τις δηλώσεις της Φωτεινής Τριχά:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα