Νέο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο αμερικανικό μπάσκετ, με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα
Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών του FBI, απαγγέλθηκαν σε 20 ανθρώπους, κατηγορίες για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων σε NCAA και Κίνα
Δεν είναι μόνο ο Τέρι Ροζίερ, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση ως κατηγορούμενος για παράνομα κέρδη από στοιχηματισμό, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος ακόμα 20 ατόμων από Ομοσπονδιακούς Εισαγγελείς για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.
Η κατηγορία έχει να κάνει με χειραγώγηση αγώνων τόσο στο NCAA, όσο και στο πρωτάθλημα της Κίνας.
Η συγκεκριμένη και εκτεταμένη έρευνα του FBI, όπως αναφέρει και ρεπόρτερ του Athletic στο ρεπορτάζ του, έχει 20 κατηγορούμενους, για παιχνίδια της σεζόν 2023-24 και 2024-25.
Μάλιστα, περιλαμβάνονται αρκετά ονόματα από πρώην παίκτες του κολεγιακού μπάσκετ, όπως τους Αλμπέρτο Λαουρεάνο, Αρλάντο Άρνολντ, Σιμεόν Κότλ, Κέβιν Κρος, Μπράντλεϊ Εζεγουίρο, Σον Φούλτσερ, Κάρλος Χαρτ, Μαρκίζ Χέιστινγκς, Σεντκουέιβιους Χάντερ, Ουμάρ Κουρεϊσί, Ντα’Σιν Νέλσον, Ντίμοντ Ρόμπινσον, Κάμιαν Σελ, Νταϊκουέιβιον Σορτ, Έιριον Σίμονς και Τζέιλεν Τέρι.
Full statement from NCAA President Charlie Baker on today’s federal indictment related to college basketball game-fixing. pic.twitter.com/HxpBaKUxzK— Ralph D. Russo (@ralphDrussoATH) January 15, 2026
