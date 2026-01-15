Κόπα Άφρικα: Ο Μπόνο έστειλε το Μαρόκο στον τελικό, 4-2 στα πέναλτι τη Νιγηρία, δείτε τα γκολ

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια και η παράταση - Έχασε πέναλτι ο Μπρούνο του Ολυμπιακού - Η ομάδα του Ελ Κααμπί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (18/1, 21:00) τη Σενεγάλη του Μανέ