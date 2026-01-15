Κόπα Άφρικα: Ο Μπόνο έστειλε το Μαρόκο στον τελικό, 4-2 στα πέναλτι τη Νιγηρία, δείτε τα γκολ
Κόπα Άφρικα: Ο Μπόνο έστειλε το Μαρόκο στον τελικό, 4-2 στα πέναλτι τη Νιγηρία, δείτε τα γκολ

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια και η παράταση - Έχασε πέναλτι ο Μπρούνο του Ολυμπιακού - Η ομάδα του Ελ Κααμπί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (18/1, 21:00) τη Σενεγάλη του Μανέ

Με «ήρωα» -για άλλη μία φορά- τον Μπόνο, ο οποίος έκανε δύο μεγάλες αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, το Μαρόκο «λύγισε» τη Νιγηρία με 4-2 στη μάχη απ' τη «ρώσικη ρουλέτα» (0-0 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (18/1, 21:00) τη Σενεγάλη με... θέα το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μοιραίος για τους Νιγηριανούς ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιαμαέτσι, ο οποίος έχασε το 4ο πέναλτι της ομάδας του (το άλλο το έχασε ο Τσουκουέζε), ενώ ο φορ των «ερυθρόλευκων», Αγιούμπ Ελ Κααμπί ξεκίνησε βασικός κι έγινε αλλαγή στο 84' απ' τον Ταργκαλινέ.




Ο Μανέ έστειλε τη Σενεγάλη σε άλλον έναν τελικό

Η Σενεγάλη, πρωταθλήτρια Αφρικής το 2021, έκανε τη μίνι-έκπληξη καθώς νίκησε την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ -εκ των μεγάλων φαβορί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025- με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό κι εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (18/1), όπου θα περιμένει το Μαρόκο.

Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημείωσε ο ηγέτης των Σενεγαλέζων, Σαντιό Μανέ, με εξαιρετικό σουτ στο 78ο λεπτό.




Κλείσιμο
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Ημιτελικοί

14/1/2026

Σενεγάλη - Αίγυπτος 1-0

Μαρόκο - Νιγηρία 4-2 πέν. / 0-0 κ.δ. και παρ.


Μικρός Τελικός

17/1/2026

Αίγυπτος - Νιγηρία 18:00


Τελικός

18/1/2026

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

Μαρόκο - Σενεγάλη 21:00

