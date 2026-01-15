Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Κόπα Άφρικα: Ο Μπόνο έστειλε το Μαρόκο στον τελικό, 4-2 στα πέναλτι τη Νιγηρία, δείτε τα γκολ
Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια και η παράταση - Έχασε πέναλτι ο Μπρούνο του Ολυμπιακού - Η ομάδα του Ελ Κααμπί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (18/1, 21:00) τη Σενεγάλη του Μανέ
Με «ήρωα» -για άλλη μία φορά- τον Μπόνο, ο οποίος έκανε δύο μεγάλες αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, το Μαρόκο «λύγισε» τη Νιγηρία με 4-2 στη μάχη απ' τη «ρώσικη ρουλέτα» (0-0 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (18/1, 21:00) τη Σενεγάλη με... θέα το βαρύτιμο τρόπαιο.
Ο Μανέ έστειλε τη Σενεγάλη σε άλλον έναν τελικόΗ Σενεγάλη, πρωταθλήτρια Αφρικής το 2021, έκανε τη μίνι-έκπληξη καθώς νίκησε την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ -εκ των μεγάλων φαβορί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025- με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό κι εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (18/1), όπου θα περιμένει το Μαρόκο.
Μικρός Τελικός
17/1/2026
Αίγυπτος - Νιγηρία 18:00
Τελικός
18/1/2026
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ
Μαρόκο - Σενεγάλη 21:00
