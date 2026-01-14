Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Χρήστος Κόντης: «Αυτή η μέρα είναι ορόσημο, δεν γινόταν να χάσουμε ξανά από την ΑΕΚ»
Χρήστος Κόντης: «Αυτή η μέρα είναι ορόσημο, δεν γινόταν να χάσουμε ξανά από την ΑΕΚ»
Ο τεχνικός του ΟΦΗ αποθέωσε την αντίδραση των παικτών του στη Νέα Φιλαδέλφεια
Σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου, ο ΟΦΗ πέτυχε έναν απίστευτο άθλο μέσα στην «OPAP Arena». Με ψυχή και πάθος, η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0, ανατρέποντας τα προγνωστικά και παίρνοντας το «εισιτήριο» για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας.
Κόντης: «Δεν υπάρχουν λέξεις»
Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, εμφανώς συγκινημένος και ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, χαρακτήρισε τη νίκη αυτή ως σημείο καμπής για τη φετινή σεζόν.
«Δεν υπάρχουν λέξεις. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι με τρομερό σασπένς. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Παίζουμε δύσκολα παιχνίδια και πιστεύω πως αυτό το ματς αυτή η στιγμή σήμερα ήταν ένα ορόσημο για εμάς», δήλωσε αρχικά στην κάμερα.
Ο Έλληνας τεχνικός αποκάλυψε μάλιστα το κίνητρο που έδωσε στους παίκτες του πριν τη σέντρα: «Το ήθελα πάρα πολύ και τους έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε, να πάρουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να χάσουμε τέταρτο παιχνίδι από την ΑΕΚ, έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση».
Το βλέμμα στον Λεβαδειακό και η προτροπή στον Σαλσέδο
Παρά τους έξαλλους πανηγυρισμούς, ο Κόντης έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους ενόψει της συνέχειας, καθώς ο δρόμος προς τον τελικό περνάει από τη Βοιωτία.
Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε διπλούς ημιτελικούς. «Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι όμως ημιτελικοί και τα πάντα μπορούν να συμβούν», τόνισε ο τεχνικός του Ομίλου.
Για τον Σαλσέδο, ο Κόντης είχε μια ξεκάθαρη προτροπή: «Πρέπει να συνεχίσει έτσι, να βάζει πολλά γκολ και να μας χαρίζει προκρίσεις».
