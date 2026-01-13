Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο Σούπερ Καπ του βόλεϊ και το Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο Σούπερ Καπ του βόλεϊ και το Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ
Η βραδιά περιλαμβάνει και ποδόσφαιρο με αγώνες για την Bundesliga, ωστόσο ξεχωρίζει στις 22:00 η μάχη της Νιουκάστλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το League Cup Αγγλίας
Πλούσιο είναι και σήμερα Τρίτη (13/1) το πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων.
Το πρόγραμμα ξεκινά στην ΕΡΤ2 με τον αγώνα της Εθνικής πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στη Σλοβενία.
Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 με τον τελικό του Σούπερ Καπ Ανδρών στο βόλεϊ, όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παλέψουν για την πρώτη κούπα του 2026 (ΕΡΤ2).
Στις 21:00 ο Πανιώνιος φιλοξενείται από την Τρέντο για το EuroCup (Novasports Prime) και την ίδια ώρα στη χώρα των Βάσκων ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup (ΕΡΤ 2). Η βραδιά περιλαμβάνει και ποδόσφαιρο με αγώνες για την Bundesliga, ωστόσο ξεχωρίζει στις 22:00 η μάχη της Νιουκάστλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το League Cup Αγγλίας.
Πηγή: gazzetta.gr
Το πρόγραμμα ξεκινά στην ΕΡΤ2 με τον αγώνα της Εθνικής πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στη Σλοβενία.
Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 με τον τελικό του Σούπερ Καπ Ανδρών στο βόλεϊ, όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παλέψουν για την πρώτη κούπα του 2026 (ΕΡΤ2).
Στις 21:00 ο Πανιώνιος φιλοξενείται από την Τρέντο για το EuroCup (Novasports Prime) και την ίδια ώρα στη χώρα των Βάσκων ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup (ΕΡΤ 2). Η βραδιά περιλαμβάνει και ποδόσφαιρο με αγώνες για την Bundesliga, ωστόσο ξεχωρίζει στις 22:00 η μάχη της Νιουκάστλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το League Cup Αγγλίας.
- Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Σλοβενία - Ελλάδα (16:15, ΕΡΤ 2)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (18:00, ΕΡΤ 2)
- Τρέντο - Πανιώνιος (21:00, Novasports Prime)
- Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ (21:00, ΕΡΤ 2)
- Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης (21:30, Novasports 3)
- Ρόμα - Τορίνο (22:00, Novasports 2)
- Νιουκάστλ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Action 24)
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα