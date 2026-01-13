Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο Σούπερ Καπ του βόλεϊ και το Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο Σούπερ Καπ του βόλεϊ και το Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ

Η βραδιά περιλαμβάνει και ποδόσφαιρο με αγώνες για την Bundesliga, ωστόσο ξεχωρίζει στις 22:00 η μάχη της Νιουκάστλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το League Cup Αγγλίας

Πλούσιο είναι και σήμερα Τρίτη (13/1) το πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων.

Το πρόγραμμα ξεκινά στην ΕΡΤ2 με τον αγώνα της Εθνικής πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στη Σλοβενία.

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 με τον τελικό του Σούπερ Καπ Ανδρών στο βόλεϊ, όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παλέψουν για την πρώτη κούπα του 2026 (ΕΡΤ2).

Στις 21:00 ο Πανιώνιος φιλοξενείται από την Τρέντο για το EuroCup (Novasports Prime) και την ίδια ώρα στη χώρα των Βάσκων ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup (ΕΡΤ 2). Η βραδιά περιλαμβάνει και ποδόσφαιρο με αγώνες για την Bundesliga, ωστόσο ξεχωρίζει στις 22:00 η μάχη της Νιουκάστλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το League Cup Αγγλίας.

  • Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
  • Σλοβενία - Ελλάδα (16:15, ΕΡΤ 2)
  • Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (18:00, ΕΡΤ 2)
  • Τρέντο - Πανιώνιος (21:00, Novasports Prime)
  • Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ (21:00, ΕΡΤ 2)
  • Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης (21:30, Novasports 3)
  • Ρόμα - Τορίνο (22:00, Novasports 2)
  • Νιουκάστλ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Action 24)


Πηγή: gazzetta.gr

