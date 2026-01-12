Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Ντραγκόφσκι
Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που παραχωρήθηκε στην Βίτσεβ Λοτζ
Μετά από δύο χρόνια ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, αφού ανακοινώθηκε η μετακίνησή του στην Βίτσεβ Λοτζ της πατρίδας του. Ο 28χρονος Πολωνός κίπερ φόρεσε την φανέλα με το «τριφύλλι» σε 72 παιχνίδια και κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 25 εξ' αυτών.
Η μεγαλύτερη στιγμή του με την πράσινη φανέλα ήταν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος την σεζόν 2023-2024, όταν στον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο έπιασε τρία πέναλτι στην διαδικασία.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.
Ο Πολωνός τερματοφύλακας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια, ενώ το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από το Τριφύλλι. Στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα Κύπελλο το 2024.
