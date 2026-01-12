Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Ντραγκόφσκι
SPORTS
Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Ντραγκόφσκι

Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που παραχωρήθηκε στην Βίτσεβ Λοτζ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Ντραγκόφσκι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από δύο χρόνια ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, αφού ανακοινώθηκε η μετακίνησή του στην Βίτσεβ Λοτζ της πατρίδας του. Ο 28χρονος Πολωνός κίπερ φόρεσε την φανέλα με το «τριφύλλι» σε 72 παιχνίδια και κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 25 εξ' αυτών.

Η μεγαλύτερη στιγμή του με την πράσινη φανέλα ήταν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος την σεζόν 2023-2024, όταν στον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο έπιασε τρία πέναλτι στην διαδικασία.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια, ενώ το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από το Τριφύλλι. Στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα Κύπελλο το 2024.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης