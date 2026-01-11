Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0: Βαφέας και Τσέλιος λύγισαν τον Πανιώνιο, στο +5 η «Mαύρη Θύελλα», δείτε τα γκολ
Η Καλαμάτα πήρε μία τεράστια νίκη στην έδρα της κόντρα στον μεγάλη της αντίπαλο για την πρωτιά Πανιώνιο χάρη σε γκολ των Βαφέα και Τσέλιου μετά το 80'
Σ' ένα παιχνίδι που δεν είχε γκολ και θέαμα, είχε όμως ένταση και αγχωτική εξέλιξη, η Καλαμάτα κατόρθωσε να επικρατήσει με 2-0 του Πανιωνίου για την 16η αγωνιστική στο Νότιο όμιλο της Super League 2 χάρη σε γκολ των Βαφέα και Τσέλιου στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Έτσι η «μαύρη θύελλα» κέρδισε τον μεγάλο της αντίπαλο για την πρώτη θέση και αύξησε την διαφορά της από κείνον στους πέντε βαθμούς (44 έναντι 39).
Η Καλαμάτα ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων εκμεταλλευόμενη και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο της Παραλίας. Αυτό ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει η «Μαύρη Θύελλα» να ασκήσει ουσιαστική πίεση στην άμυνα του Πανιωνίου.
Μοναδική αξιόλογη τελική σε όλο το πρώτο μέρος ήταν το σουτ του Καλουτσικίδη μέσα από την περιοχή, που έπεσε και μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Γιαννακόπουλος. Προς το τέλος του πρώτου μέρους η ομάδα του Αλέκου Βοσνίαδη αύξησε κι άλλο την πίεσή της, όμως και πάλι δεν δημιουργήθηκε κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Η Καλαμάτα δεν ξεκίνησε καλά στο δεύτερο μέρος, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει ένα πέναλτι στο 60', όταν ο Κατάλντι ανατράπηκε από τον Γιαννακόπουλο σύμφωνα με τον ρέφερι της αναμέτρησης, το οποίο όμως ο Παμλίδης δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ, αφού ο Γιαννακόπουλος έπεσε στην αριστερή του γωνία, απέκρουσε και λυτρώθηκε.
Εκεί που φαινόταν πως το παιχνίδι πήγαινε προς το Χ και δύσκολα θα άλλαζε αυτό, ήρθε η εκτέλεση φάουλ του Μόρσεϊ στο 82ο λεπτό και η υπέροχη κεφαλιά του Βαφέα, που έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι κι έπειτα στην εστία του Γιαννακόπουλου.
Ο Πανιώνιος προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά τελικά όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά δέχθηκε και δεύτερο τέρμα με τον Τσέλιο στο 90+4', που σφράγισε έτσι ένα πολύ σημαντικό τρίποντο για την ομάδα του, στέλνοντάς την στο +5 από τους «κυανέρυθρους».
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (84′ Συλλά), Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης (76′ Μιράντα), Μάντζης (62′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (84′ Τσελεπίδης), Τσέλιος.
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Στούπης (84′ Βοΐλης), Κρητικός (46′ Γιάκοβλεφ), Αυλωνίτης, Μόρσεϊ (72′ Φαν Ντερ Βάτερ), Μπελμόντ (72′ Μπεχαράνο), Κιάκος, Μωραΐτης, Κολοβός (80′ Παπαγεωργίου), Βενάρδος, Ζούλιας.
Στα υπόλοιπα σημερινά ματς, ο Ολυμπιακός Β΄ με «χρυσή» αλλαγή τον Λιάτσο (μπήκε στο 56΄ και σκόραρε στο 68΄), επικράτησε στου Ρέντη 1-0 της Μαρκό και ανέβηκε στην τέταρτη θέση, κάνοντας σημαντικό βήμα για την είσοδό του στα πλέι-οφ. Την πρώτη νίκη της μετά από σχεδόν δύο μήνες πανηγύρισε η Ηλιούπολη, η οποία επιβλήθηκε στην Κρήτη 2-0 των Χανίων με αυτογκόλ του Βαλεριάνου (11΄) και γκολ του Κουιρουκίδη (51΄), αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Athens Kallithea–Παναργειακός 1-1
Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 0-2
Καλαμάτα–Πανιώνιος 2-0
Ολυμπιακός Β΄-Μαρκό 1-0
Χανιά-Ηλιούπολη 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
1. Καλαμάτα 44
2. Πανιώνιος 39
3. ΓΣ Μαρκό 28
4. Ολυμπιακός Β΄ 24
5. Ελλάς Σύρου 23
6. Athens Kallithea 22
7. Αιγάλεω 14
8. Χανιά 12
9. Ηλιούπολη 11
10. Παναργειακός 5
