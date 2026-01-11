Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0: Βαφέας και Τσέλιος λύγισαν τον Πανιώνιο, στο +5 η «Mαύρη Θύελλα», δείτε τα γκολ

Η Καλαμάτα πήρε μία τεράστια νίκη στην έδρα της κόντρα στον μεγάλη της αντίπαλο για την πρωτιά Πανιώνιο χάρη σε γκολ των Βαφέα και Τσέλιου μετά το 80'