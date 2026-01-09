Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Ολυμπιακό με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ

Στη δράση τηςεπιστρέφει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενεί τηστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας», ενώ είχε προηγηθεί με μεγάλο διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, μετρώντας δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ.Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.