Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Ολυμπιακό με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ
Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Ολυμπιακό με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη
Στη δράση της EuroLeague επιστρέφει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενεί τη Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας», ενώ είχε προηγηθεί με μεγάλο διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, μετρώντας δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας», ενώ είχε προηγηθεί με μεγάλο διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, μετρώντας δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα