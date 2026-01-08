Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Premier League: Νέες απώλειες για Σίτι και Αστον Βίλα, γκέλες και οι Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, δείτε γκολ
Premier League: Νέες απώλειες για Σίτι και Αστον Βίλα, γκέλες και οι Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, δείτε γκολ
Τρίτη σερί απώλεια για τη Σίτι που κόλλησε στο 1-1 με τη Μπράιτον - Ισοπαλία και για την Γιουνάιτεντ, 2-2 με την Μπέρνλι - Ήττα η Τσέλσι στην έδρα της Φούλαμ
Η... μετά Αμορίμ εποχή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με εκτός έδρας ισοπαλία κόντρα στη Μπέρνλι (2-2), ενώ μετά από ένα αδιανόητο θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», η Νιούκαστλ νίκησε με 4-3 τη Λιντς, η οποία μέχρι το 90'+2 είχε το προβάδισμα με 3-2!
Σε τρίτο σερί ματς στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι απέτυχε να νικήσει και με την τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία, απόψε απέναντι στην Μπράιτον (1-1) και δεύτερη στην τελευταία τριάδα αγώνων στο «Έτιχαντ», κινδυνεύει να βρεθεί στο -8 από την Άρσεναλ, με την προϋπόθεση οι «κανονιέρηδες» να επικρατήσουν το βράδυ της Πέμπτης (8/1) επί της Λίβερπουλ στο «Εμιρέιτς».
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το 20ό του γκολ στην Premier League ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο στους «πολίτες», οι οποίοι «καίγονταν» για το «τρίποντο» μετά τις δύο απανωτές ισοπαλίες με Σάντερλαντ (0-0) και Τσέλσι (1-1). Ωστόσο, ο Μιτόμα έφερε το ματς στα ίσια για τους «γλάρους», που δεν είχαν μαζί τους τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο Έλληνας επιθετικός, λίγο πριν την έναρξη του ματς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθεί σ' αυτή.
Η Γιουνάιτεντ όχι μόνο δεν έβγαλε αντίδραση μετά την απόλυση του Αμορίμ, αλλά παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην 19η της βαθμολογίας Μπέρνλι. Οι Κόκκινοι μετρούν τρεις διαδοχικές ισοπαλίες απέναντι σε ομάδες κάτω από την 15η θέση και η 4η θέση ολοένα και απομακρύνεται. Άλλωστε, μετά τη νέα γκέλα, έπεσαν στην 6η θέση, μιας και τους προσπέρασε η Μπρέντφορντ. Οι γηπεδούχοι μόλις στο 13ο λεπτό άνοιξαν το σκορ, όταν από σέντρα του Χάμφρις, η μπάλα βρήκε στον Χέβεν, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 50ο λεπτό ο Σέσκο κατάφερε φέρει το ματς στα ίσα. Δέκα λεπτά αργότερα η Μάντσεστερ πήρε προβάδισμα και πάλι με τον Σλοβένο φορ, στο καλύτερο φετινό του ματς. Η είσοδος του Άντονι έδωσε ώθηση στην Μπέρνλι, με τον επιθετικό των γηπεδούχων να διαμορφώνει στο 66' το 2-2.
«Πλώρη» για την έξοδο στο Champions League έβαλε η Μπρέντφορντ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τιάγκο, η ομάδα του Κιθ Αντριους επικράτησε, 3-0 της Σάντερλαντ, με τον 24χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό να πετυχαίνει τα δύο πρώτα γκολ των γηπεδούχων.
Σε τρίτο σερί ματς στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι απέτυχε να νικήσει και με την τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία, απόψε απέναντι στην Μπράιτον (1-1) και δεύτερη στην τελευταία τριάδα αγώνων στο «Έτιχαντ», κινδυνεύει να βρεθεί στο -8 από την Άρσεναλ, με την προϋπόθεση οι «κανονιέρηδες» να επικρατήσουν το βράδυ της Πέμπτης (8/1) επί της Λίβερπουλ στο «Εμιρέιτς».
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το 20ό του γκολ στην Premier League ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο στους «πολίτες», οι οποίοι «καίγονταν» για το «τρίποντο» μετά τις δύο απανωτές ισοπαλίες με Σάντερλαντ (0-0) και Τσέλσι (1-1). Ωστόσο, ο Μιτόμα έφερε το ματς στα ίσια για τους «γλάρους», που δεν είχαν μαζί τους τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο Έλληνας επιθετικός, λίγο πριν την έναρξη του ματς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθεί σ' αυτή.
Η Γιουνάιτεντ όχι μόνο δεν έβγαλε αντίδραση μετά την απόλυση του Αμορίμ, αλλά παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην 19η της βαθμολογίας Μπέρνλι. Οι Κόκκινοι μετρούν τρεις διαδοχικές ισοπαλίες απέναντι σε ομάδες κάτω από την 15η θέση και η 4η θέση ολοένα και απομακρύνεται. Άλλωστε, μετά τη νέα γκέλα, έπεσαν στην 6η θέση, μιας και τους προσπέρασε η Μπρέντφορντ. Οι γηπεδούχοι μόλις στο 13ο λεπτό άνοιξαν το σκορ, όταν από σέντρα του Χάμφρις, η μπάλα βρήκε στον Χέβεν, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 50ο λεπτό ο Σέσκο κατάφερε φέρει το ματς στα ίσα. Δέκα λεπτά αργότερα η Μάντσεστερ πήρε προβάδισμα και πάλι με τον Σλοβένο φορ, στο καλύτερο φετινό του ματς. Η είσοδος του Άντονι έδωσε ώθηση στην Μπέρνλι, με τον επιθετικό των γηπεδούχων να διαμορφώνει στο 66' το 2-2.
«Πλώρη» για την έξοδο στο Champions League έβαλε η Μπρέντφορντ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τιάγκο, η ομάδα του Κιθ Αντριους επικράτησε, 3-0 της Σάντερλαντ, με τον 24χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό να πετυχαίνει τα δύο πρώτα γκολ των γηπεδούχων.
Λίγα 24ωρα μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα και με προσωρινό προπονητή στον πάγκο της, τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν, η Τσέλσι αυτή την φορά δεν τα κατάφερε στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου απέναντι στη Φούλαμ (2-1). Η αποβολή του Κουκουρέγια στο 22' έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης με τους «μπλε» να φτάνουν στην ισοφάριση, αλλά να μην μπορούν να κρατήσουν την ισοπαλία.
Η Μπόρνμουθ πήρε το «θρίλερ» στο «Βιτάλιτι» με 3-2 επί της Τότεναμ, στο απόλυτο... μηδέν έμειναν, Κρίσταλ Πάλας και Αστον Βίλα, ενώ η Γουλβς έμεινε αήττητη σε τρίτο σερί ματς, μετά το 1-1 επί της Έβερτον στο Μερσεϊσάιντ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (13΄αυτ. Μουρίγιο - 55΄ Ντομίνγκες, 89΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ)
Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2 (22' Εβανίλσον, 36' Κρουπί, 90'+5 Σεμένιο - 5' Τελ, 78' Παλίνια)
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0 (30',65' Τιάγκο, 73' Γιάρμολιουκ)
Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0
Έβερτον-Γουλβς 1-1 (17' Κιν - 70' Μανέ)
Φούλαμ-Τσέλσι 2-1 (55' Χιμένεθ, 81' Γουίλσον - 72' Ντέλαπ)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1 (41' πέν. Χάαλαντ - 60' Μιτόμα)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (13'αυτ. Χέβεν, 66' Αντονι - 50',60' Σέσκο)
Νιούκαστλ-Λιντς 4-3 (36', 90'+12 Μπαρνς, 54' Ζοέλιντον, 90'+1 πέν. Γκιμαράες - 32',79' Ααρονσον, 45'+5 πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)
Άρσεναλ-Λίβερπουλ 8/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Άρσεναλ 48 -20αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 43
Άστον Βίλα 43
Λίβερπουλ 34 -20αγ.
Μπρέντφορντ 33
Νιούκαστλ 32
Μάντσεστερ Γ. 32
Τσέλσι 31
Φούλαμ 31
Σάντερλαντ 30
Μπράιτον 29
Έβερτον 29
Κρίσταλ Πάλας 28
Τότεναμ 27
Μπόρνμουθ 26
Λιντς 22
Νότιγχαμ Φόρεστ 21
Γουέστ Χαμ 14
Μπέρνλι 13
Γουλβς 7
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα