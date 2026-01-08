Premier League: Νέες απώλειες για Σίτι και Αστον Βίλα, γκέλες και οι Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, δείτε γκολ

Τρίτη σερί απώλεια για τη Σίτι που κόλλησε στο 1-1 με τη Μπράιτον - Ισοπαλία και για την Γιουνάιτεντ, 2-2 με την Μπέρνλι - Ήττα η Τσέλσι στην έδρα της Φούλαμ