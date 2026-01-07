Παναθηναϊκός: Πέρασαν 36 χρόνια από το πρώτο γκολ του Βαζέχα στην Ελλάδα, βίντεο
Παναθηναϊκός: Πέρασαν 36 χρόνια από το πρώτο γκολ του Βαζέχα στην Ελλάδα, βίντεο

Την 7η Ιανουαρίου 1990 ο άγνωστος τότε Κριστόφ Βαζέχα σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Απόλλων Αθηνών στη Ριζούπολη

Παναθηναϊκός: Πέρασαν 36 χρόνια από το πρώτο γκολ του Βαζέχα στην Ελλάδα, βίντεο
Πέρασαν 36 χρόνια από τότε που ο Κριστόφ Βαζέχα. 

Ο σπουδαίος σκόρερ από την Πολωνία έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού τον Δεκέμβριο του 1989. Στις 17/12 έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο κόντρα στην ΑΕΚ. 

Ο Πολωνός επιθετικός που αγωνίζονταν στην Ρουζ Χορζόφ πριν πάρει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους ξένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και σίγουρα ο καλύτερος για τον ΠΑΟ. 

Μια ημέρα σαν τη σημερινή (7/1) το 1990 πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ήταν κόντρα στον Απόλλων Αθηνών στη Ριζούπολη. 

Κανείς τότε δεν φανταζόταν ότι ο Κριστόφ Βαζέχα θα γίνονταν ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της ομάδας. Σταμάτησε το 2004 και στα 15 χρόνια που έπαιξε πέτυχε 319 γκολ! 

Τα γκολ του χάρισαν μεγάλες νίκες όπως εκείνη μέσα στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ και οδηγούσαν σε τίτλους τον Παναθηναϊκό. 

Το πρώτο & το τελευταίο γκολ του Βαζέχα με τον Παναθηναϊκό

