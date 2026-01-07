Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Βίρτους Μπολόνια: Χωρίς Βιλντόσα με Παναθηναϊκό
Ο Αργεντινός γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον μηρό του αριστερού του ποδιού
Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της επί της Ζαλγκρίρις Κάουνας (83-79) θα μεταβεί στο T-Center η Βίρτους Μπολόνια, με στόχο το δύο στα δύο απέναντι στον Παναθηναϊκό, στη regular season της Euroleague, την Πέμπτη (8/1, 21:15), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής. Ο τεχνικός της ιταλικής ομάδας Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον πρώην παίκτη των «πρασίνων» Λούκα Βιλντόσα. Ο Αργεντινός γκαρντ, ο οποίος απέναντι στους Λιθουανούς σημείωσε 12 πόντους, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και δεν θα είναι σε θέση ν' αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δήλωσε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προέρχεται από δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες, από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο: «Αύριο θα είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας για εμάς, επειδή θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, με σπουδαίους παίκτες. Επιπλέον, έχασαν τον τελευταίο τους αγώνα στην έδρα τους, οπότε δεν θα είναι εύκολο για εμάς, επειδή θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη στιγμή, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».
Από πλευράς παικτών, ο Σαλιού Νιανγκ επισήμανε: «Μας περιμένει ένας ακόμη δύσκολος αγώνας. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα διψάσει για τη νίκη μετά από μερικά παιχνίδια που δεν πήγαν όπως τα ήθελε. Σήμερα προσπαθήσαμε να ανακτήσουμε την ενέργειά μας όσο καλύτερα μπορούσαμε για να αντιμετωπίσουμε τον αυριανό αγώνα εναντίον μιας ομάδας υψηλού επιπέδου που πάντα καταφέρνει να αξιοποιεί την υποστήριξη των οπαδών της στην έδρα της».
