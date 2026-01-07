Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και αναχωρεί για Βραζιλία
Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και αναχωρεί για Βραζιλία
Οι πράσινοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Γκρέμιο και Βραζιλιάνος επιθετικός βρέθηκε στο Κορωπι για να πει το αντίο στους συμπαίκτες του
Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης το μίνι σίριαλ με την παραχώρηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχαιρέτησε το βράδυ της Τρίτης μέσα από ποστ στα social media το Τριφύλλι, χωρίς, ωστόσο, να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, εξαιτίας των απαιτήσεων που είχαν οι ατζέντηδές του των δωδεκάτη ώρα, ώστε να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν από το συγκεκριμένο deal.
Από το επικοινωνιακό λάθος της πλευράς του Τετέ, οι διαδικασίες προχώρησαν με οπισθοχώρηση στις τρελές απαιτήσεις και το πρωί της Τετάρτης ο 25χρονος εξτρέμ πήγε στο προπονητικό κέντρο με πολιτικά και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες και το προσωπικό στο προπονητικό κέντρο.
Αυτή, εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου, ήταν η τελευταία του παρουσία στο Κορωπί, καθώς αναμένεται να πετάξει άμεσα για Βραζιλία, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχαιρέτησε το βράδυ της Τρίτης μέσα από ποστ στα social media το Τριφύλλι, χωρίς, ωστόσο, να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, εξαιτίας των απαιτήσεων που είχαν οι ατζέντηδές του των δωδεκάτη ώρα, ώστε να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν από το συγκεκριμένο deal.
Από το επικοινωνιακό λάθος της πλευράς του Τετέ, οι διαδικασίες προχώρησαν με οπισθοχώρηση στις τρελές απαιτήσεις και το πρωί της Τετάρτης ο 25χρονος εξτρέμ πήγε στο προπονητικό κέντρο με πολιτικά και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες και το προσωπικό στο προπονητικό κέντρο.
Αυτή, εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου, ήταν η τελευταία του παρουσία στο Κορωπί, καθώς αναμένεται να πετάξει άμεσα για Βραζιλία, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα