Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και αναχωρεί για Βραζιλία
SPORTS
Παναθηναϊκός Τετέ Γκρέμιο

Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και αναχωρεί για Βραζιλία

Οι πράσινοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Γκρέμιο και Βραζιλιάνος επιθετικός βρέθηκε στο Κορωπι για να πει το αντίο  στους συμπαίκτες του

Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και αναχωρεί για Βραζιλία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης το μίνι σίριαλ με την παραχώρηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχαιρέτησε το βράδυ της Τρίτης μέσα από ποστ στα social media το Τριφύλλι, χωρίς, ωστόσο, να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, εξαιτίας των απαιτήσεων που είχαν οι ατζέντηδές του των δωδεκάτη ώρα, ώστε να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν από το συγκεκριμένο deal.

Από το επικοινωνιακό λάθος της πλευράς του Τετέ, οι διαδικασίες προχώρησαν με οπισθοχώρηση στις τρελές απαιτήσεις και το πρωί της Τετάρτης ο 25χρονος εξτρέμ πήγε στο προπονητικό κέντρο με πολιτικά και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες και το προσωπικό στο προπονητικό κέντρο.

Αυτή, εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου, ήταν η τελευταία του παρουσία στο Κορωπί, καθώς αναμένεται να πετάξει άμεσα για Βραζιλία, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε.

Πηγή:www.gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης