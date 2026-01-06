Κύπελλο ποδοσφαίρου: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης στα προημιτελικά
Ο Λεβαδειακός θα παίξει με την Κηφισιά ενώ η ΑΕΚ θα περιμένει ΟΦΗ ή Αστέρα Τρίπολης
Με δύο σπουδαία παιχνίδια στην προημιτελική φάση θα συνεχιστεί το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκλεισε 5-4 τον Ατρόμητο στα πέναλτι, και ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στη Λεωφόρο τον Άρη (2-0 τον Παναιτωλικό).
Ακόμα ο Λεβαδειακός θα παίξει στην έδρα του με την Κηφισιά (1-0 τον Βόλο) ενώ η ΑΕΚ θα περιμένει την Τετάρτη για να μάθει εάν θα συναντήσει τον ΟΦΗ ή τον Αστέρα Τρίπολης (17:00).
Οι προημιτελικοί είναι και αυτοί, όπως τα playoffs, μονοί και δεν υπάρχει παράταση αλλά πέναλτι. Η ΕΠΟ έχει ανακοινώσει ότι θα διεξαχθούν στις 13-14-15 Ιανουαρίου αλλά δεν υπάρχει ακόμα πρόγραμμα.
Οι προημιτελικοί
1ος:Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
2ος:Λεβαδειακός – Κηφισιά
3ος: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR
4ος: Παναθηναϊκός – Άρης
Οι ημιτελικοί
1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης
2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR
