Βόλος - Κηφισιά 0-1: Η «φωτοβολίδα» του Αμανί την έστειλε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Κυπέλλου, δείτε το γκολ

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό στα προημιτελικά της διοργάνωσης σε ματς νοκ-άουτ, το οποίο σε περίπτωση που λήξει ισόπαλο θα οδηγηθεί στα πέναλτι