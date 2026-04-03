Αδέλφια στην Κρήτη αλληλομηνύθηκαν για την... αφρικανική σκόνη, οι ποινές που τους επιβλήθηκαν
Ο ένας πήρε το μέρος γείτονα που έριχνε νερό για να την απομακρύνει

Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών στον έναν και 6 μήνες στον άλλο αδελφό επέβαλλε το αυτόφωρο δικαστήριο Ηρακλείου στους δύο άνδρες που αλληλομηνύθηκαν για ασήμαντο λόγο και άρχισαν να βρίζουν και να απειλούν ο ένας τον άλλο.

Όπως αναφέρει το patris.gr το δικαστήριο επέβαλε στον 60χρονο αδελφό ποινή 8 μηνών με αναστολή για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση ενώ στον μεγαλύτερο αδελφό, 63 ετών, 6 μήνες με αναστολή για ενδοοικογενειακή εξύβριση. Η σύζυγος του 63χρονου που ενεπλάκη στον καβγά και είχε συλληφθεί, κρίθηκε αθώα.

«Ο εντολέας μου δήλωσε ρητά ότι επιθυμεί να ειρηνεύσει η κατάσταση με τον αδερφό του καθώς κανένα σοβαρό και υπαρκτό πρόβλημα δεν υπάρχει μεταξύ τους πέραν των εγωισμών του δεύτερου, πράγμα το οποίο η άλλη πλευρά αρνήθηκε. Παρά ταύτα όμως αθωωθήκαμε για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής βίας που αδίκως μας αποδίδονταν και τιμωρηθήκαμε μόνο για απειλή και εξύβριση που φρονούμε ότι θα δικαιωθούμε και θα καταπέσουν κι αυτές οι κατηγορίες στον δεύτερο βαθμό», δήλωσε ο δικηγόρος του 60χρονου αδελφού, Μιχάλης Βιδάκης.

Η αιτία της διαμάχης δεν σχετίζεται με κληρονομικές διαφορές, αλλά με μια διαφωνία που προέκυψε όταν ο ένας αδερφός υποστήριξε τον γείτονά τους, ο οποίος επιχείρησε να απομακρύνει την αφρικανική σκόνη που «έπνιξε» το νησί με το λάστιχο του νερού.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του άλλου αδερφού, ενώ η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν ζητήθηκαν χρήματα για την κοινή πληρωμή του λογαριασμού νερού.

Στην ένταση συμμετείχε και η σύζυγος του ενός αδερφού, με αποτέλεσμα όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια να προσφύγουν στο γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας.
