Κοζάνη: Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας σε σχολεία για μαθητές με αναπηρία
Στην ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας για μαθητές με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωρά με την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Αμανατίδη, τεσσάρων νέων Αποφάσεων Ένταξης στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027.
Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.955.000 ευρώ, στοχεύουν στην άρση των φυσικών εμποδίων σε σχολεία των Δήμων Βοΐου, Εορδαίας, Κοζάνης και Καστοριάς, δημιουργώντας ένα ασφαλές και προσβάσιμο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και άτομα με μειωμένη κινητικότητα και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πολιτικής Συνοχής τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι παρεμβάσεις αφορούν την κατασκευή κατάλληλων ραμπών πρόσβασης και χώρων υγιεινής (WC) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα:
- Σε 29 σχολικές μονάδες του Δήμου Βοΐου προβλέπεται η κατασκευή μόνιμων ραμπών ομαλής κλίσης και η πλήρης ανακατασκευή/διαμόρφωση χώρων υγιεινής με προδιαγραφές για ΑμεΑ και άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ο προϋπολογισμός τής Πράξης είναι 770.000 ευρώ.
- Σε 21 σχολικές μονάδες τού Δήμου Εορδαίας προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης εισόδων και εσωτερικών διαδρόμων για την απρόσκοπτη κίνηση αμαξιδίων, καθώς και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού σε χώρους υγιεινής. Ο προϋπολογισμός τής Πράξης είναι 380.000 ευρώ.
- Σε 25 σχολικές μονάδες τού Δήμου Κοζάνης χρηματοδοτούνται στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα για τη συμμόρφωση με τις αρχές της «Σχεδίασης για Όλους», περιλαμβάνοντας ράμπες και προσβάσιμους χώρους υγιεινής. Ο προϋπολογισμός τής Πράξης είναι 435.000 ευρώ.
- Σε 21 σχολικές μονάδες τού Δήμου Καστοριάς προβλέπεται η υλοποίηση υποδομών πρόσβασης που θα επιτρέπουν την αυτόνομη κίνηση των μαθητών και του προσωπικού με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των σχολείων. Ο προϋπολογισμός τής Πράξης είναι 370.000 ευρώ.
«Η προσβασιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Με τη χρηματοδότηση αυτών των έργων, διασφαλίζουμε ότι κανένα παιδί στη Δυτική Μακεδονία δεν θα αποκλείεται από το σχολικό του περιβάλλον λόγω φυσικών εμποδίων. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε τους πόρους του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 για να χτίσουμε μια Περιφέρεια πιο ανθρώπινη και πιο δίκαιη για όλους», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, κ. Γ. Αμανατίδης.
