Champions League γυναικών: Η Μπαρτσελόνα διέλυσε 6-0 τη Ρεάλ και προκρίθηκε στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 12-2, δείτε τα γκολ
Η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει στο πρώτο ματς με 6-2 στο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο» και σήμερα ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με άλλη μία 6αρα - Ιστορικό ρεκόρ για αγώνα γυναικών καθώς το παρακολούθησαν 60.000 θεατές
Σε sold-out «Καμπ Νόου» με το σκορ του πρώτου αγώνα στο 6-2 για την ομάδα της Καταλονίας, το απόγευμα προβλεπόταν εορταστικό σε ακόμα ένα clasico γυναικών.
Κι όμως, η Μπαρτσελόνα δεν ήθελε απλά να… βγάλει αγγαρεία 90 λεπτών, αλλά ισοπέδωσε πάλι τη μεγάλη της αντίπαλο, κατατροπώνοντας και δεύτερη φορά τη «βασίλισσα» με το τελικό 6-0 για την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Champions League.
Το σύνολο της Καταλονίας πριν καν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου στο ντέρμπι είχε πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων κι όμως συνέχισε δίχως να επιδείξει ούτε ίχνος ελέους κόντρα στις Μαδριλένες.
Τα «μπλαουγκράνα» κορίτσια βρήκαν δίχτυα με πέντε διαφορετικές σκόρερ, με την Πουτέγιας ν’ ανοίγει το σκορ στο 8’ και ν’ ακολουθούν οι Γκράχαμ (16’, 55’), Παρέδες (27’), Παχόρ (34’) και Μπρουτς (74’).
Graham Hansen adding some sauce to that chip 🍟🙌 pic.twitter.com/4CSUwujeQg— ESPN UK (@ESPNUK) April 2, 2026
Min 15’: Caroline Graham Hansen ⚽️— DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) April 2, 2026
Min 27’: Irene Paredes 🎯
Min 34’: Ewa Pajor 🔥
FC Barcelona is 4-nil up against Real Madrid at Camp Nou 🏟️🌟#UWCL pic.twitter.com/xpCcfBtS53
BARCELONA FEMENI ARE CRUSHING REAL MADRID IN THE UWCL 4-0 IN THE FIRST HALF 😳— ESPN FC (@ESPNFC) April 2, 2026
They are up 10-2 on aggregate 😬 pic.twitter.com/VSKco1i2qS
Barcelona deu 15-2 ao Real Madrid numa semana 💀 pic.twitter.com/wbNWJb7hxj— B24 (@B24PT) April 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα