Champions League γυναικών: Η Μπαρτσελόνα διέλυσε 6-0 τη Ρεάλ και προκρίθηκε στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 12-2, δείτε τα γκολ
Η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει στο πρώτο ματς με 6-2 στο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο» και σήμερα ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με άλλη μία 6αρα - Ιστορικό ρεκόρ για αγώνα γυναικών καθώς το παρακολούθησαν 60.000 θεατές

Σε sold-out «Καμπ Νόου» με το σκορ του πρώτου αγώνα στο 6-2 για την ομάδα της Καταλονίας, το απόγευμα προβλεπόταν εορταστικό σε ακόμα ένα clasico γυναικών.

Κι όμως, η Μπαρτσελόνα δεν ήθελε απλά να… βγάλει αγγαρεία 90 λεπτών, αλλά ισοπέδωσε πάλι τη μεγάλη της αντίπαλο, κατατροπώνοντας και δεύτερη φορά τη «βασίλισσα» με το τελικό 6-0 για την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Champions League.



Το σύνολο της Καταλονίας πριν καν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου στο ντέρμπι είχε πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων κι όμως συνέχισε δίχως να επιδείξει ούτε ίχνος ελέους κόντρα στις Μαδριλένες.

Τα «μπλαουγκράνα» κορίτσια βρήκαν δίχτυα με πέντε διαφορετικές σκόρερ, με την Πουτέγιας ν’ ανοίγει το σκορ στο 8’ και ν’ ακολουθούν οι Γκράχαμ (16’, 55’), Παρέδες (27’), Παχόρ (34’) και Μπρουτς (74’).

