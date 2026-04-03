Σύλληψη 16χρονου με ανασφάλιστο δίκυκλο μετά από καταδίωξη στο Αγρίνιο
Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Απριλίου, οι αστυνομικοί της Τροχαίας στο Αγρίνιο, μετά από περιστατικό με δίκυκλο στην περιοχή Ρηγανά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος που οδηγούσε δίκυκλο δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Λίγο αργότερα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη από την πορεία του περίπου στις 22:35, στην περιοχή Ρηγανά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Σύμφωνα με το patrisnews.gr στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 16χρονο στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ μετά την εξέταση της κατάστασής του αφέθηκε ελεύθερος. Από τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών προέκυψε ότι το δίκυκλο ήταν ανασφάλιστο, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, πλαισίου και κινητήρα, ενώ ο 16χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.
Μετά τη σύλληψή του, ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (έδρα Αγρίνιο).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα