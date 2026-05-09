Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της Μαρινέλλας, ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν την μεγάλη ερμηνεύτρια
Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου αφήνοντας μια κληρονομιά γεμάτη αγάπη, προσφορά και αξέχαστα τραγούδια
Στο κοιμητήριο Κηφισιάς τελέστηκε το μνημόσυνο των 40 ημερών από την απώλεια της αγαπημένης Μαρινέλλας. Οι συγγενείς, φίλοι και αγαπημένοι της άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη της. Πρώτη στο Κοιμητήριο Κηφισιάς έφτασε η μοναχοκόρη της Τζωρτζίνα ενώ το παρών έδωσαν η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Απόστολος Γκλέτσος με την σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Γιώργος Ντάβλας.
Η Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, άφησε πίσω της μια κληρονομιά γεμάτη αγάπη, προσφορά και αξέχαστα τραγούδια. Το πνεύμα της συνεχίζει να ζει στις καρδιές όλων όσοι την γνώρισαν και την αγαπούσαν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
