Serie A: Ο Δουβίκας με δύο γκολ «υπέγραψε» τη νίκη της Κόμο 3-0 την Πίζα εκτός έδρας, δείτε τα γκολ
SPORTS
Τάσος Δουβίκας Κόμο Πίζα Serie A

Serie A: Ο Δουβίκας με δύο γκολ «υπέγραψε» τη νίκη της Κόμο 3-0 την Πίζα εκτός έδρας, δείτε τα γκολ

Δύο γκολ του Δουβίκα (76' και 90+5') και ένα του Περόνε (68') έδωσαν τη νίκη στην Κόμο η οποία πάτησε τετράδα και κοιτάει... έξοδο στο Champions League

Serie A: Ο Δουβίκας με δύο γκολ «υπέγραψε» τη νίκη της Κόμο 3-0 την Πίζα εκτός έδρας, δείτε τα γκολ
Μπορεί η Κόμο να ξεκίνησε την χρονιά με στόχο να πετύχει μία άνετη παραμονή, ωστόσο, η «αυλαία» του πρώτου γύρου την βρίσκει, προσωρινά, στην 4η θέση, επιβεβαιώνοντας την εκπληκτική της πορεία με μία ακόμη νίκη, στην οποία συνέβαλλε τα μέγιστα ο Τάσος Δουβίκας.

Απέναντι στην ουραγό Πίζα, που σε κάθε ματς παίζει... την ύπαρξή της, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πήρε σπουδαίο «διπλό» με 3-0, στην αναμέτρηση με την οποία ξεκίνησε η 19η αγωνιστική της Serie A.

Πλέον, μετά την εξέλιξη αυτή, κανένα όνειρο δεν είναι απαγορευμένο για τους παίκτες και το τιμ της Κόμο, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε κάποιο από τα ευρωπαϊκά Κύπελλα της ερχόμενης περιόδου!

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν σ' ένα ακόμη ματς στο αρχικό σχήμα των νικητών (έπαιξε σε όλο το ματς), σφραγίζοντας την εξαιρετική του εμφάνιση (18η συμμετοχή) με δύο γκολ (έφτασε τα 6 στο πρωτάθλημα).

Το πρώτο στο 76ο λεπτό και με το οποίο - επί της ουσίας - οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» το «τρίποντο» και το δεύτερο στο 90'+6 με πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματς στο 85', αλλά ο Ενζολά νικήθηκε από τον Μπουτέζ στο πέναλτι που εκτέλεσε.



Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A:

Κλείσιμο
Πίζα-Κόμο 0-3 (68' Περόνε, 76',90'+6μ πέν. Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 19:00

Σασουόλο-Γιουβέντους 21:45

Μπολόνια-Αταλάντα 7/1

Νάπολι-Βερόνα 7/1

Λάτσιο-Φιορεντίνα 7/1

Πάρμα-Ίντερ 7/1

Τορίνο-Ουντινέζε 7/1

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1

Μίλαν-Τζένοα 8/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Ίντερ 39 -17αγ.

Μίλαν 38 -17αγ.

Νάπολι 37 -17αγ.

Κόμο 33 -19αγ.

Γιουβέντους 33

Ρόμα 33

Μπολόνια 26 -17αγ.

Αταλάντα 25

Λάτσιο 24

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Ουντινέζε 22

Κρεμονέζε 21

Πάρμα 18 -17αγ.

Κάλιαρι 18

Λέτσε 17 -17αγ.

Τζένοα 15

Βερόνα 12 -17αγ.

Φιορεντίνα 12

Πίζα 12 -19αγ.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης