Όσκαρ ατυχίας για τον Ουναΐ: Τραυματίστηκε σε προπόνηση με το Μαρόκο και μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης, βίντεο

Copa Africa Αζεντίν Ουναΐ Εθνική Μαρόκου

Χάνει το Κόπα Άφρικα ο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού

Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει ο Αζεντίν Ουναΐ. 

Ο διεθνής εξτρέμ που είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μαρόκου τραυματίστηκε σε προπόνηση στο πόδι και εμφανίστηκε με πατερίτσες πριν το παιχνίδι της φάσης των «16» του Κόπα Άφρικα με την Τανζανία. 

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλέον παίζει στην Τζιρόνα, θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες και φυσικά τελείωσε για εκείνον το Κόπα Άφρικα το οποίο φιλοξενεί και η πατρίδα του. 

O Αζεντίν πάντως είναι δίπλα στην εθνική του ομάδα στο παιχνίδι που δίνει με την Τανζανία για είσοδο στα προημιτελικά.





