Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Όσκαρ ατυχίας για τον Ουναΐ: Τραυματίστηκε σε προπόνηση με το Μαρόκο και μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης, βίντεο
Όσκαρ ατυχίας για τον Ουναΐ: Τραυματίστηκε σε προπόνηση με το Μαρόκο και μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης, βίντεο
Χάνει το Κόπα Άφρικα ο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού
Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει ο Αζεντίν Ουναΐ.
Ο διεθνής εξτρέμ που είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μαρόκου τραυματίστηκε σε προπόνηση στο πόδι και εμφανίστηκε με πατερίτσες πριν το παιχνίδι της φάσης των «16» του Κόπα Άφρικα με την Τανζανία.
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλέον παίζει στην Τζιρόνα, θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες και φυσικά τελείωσε για εκείνον το Κόπα Άφρικα το οποίο φιλοξενεί και η πατρίδα του.
O Αζεντίν πάντως είναι δίπλα στην εθνική του ομάδα στο παιχνίδι που δίνει με την Τανζανία για είσοδο στα προημιτελικά.
Ο διεθνής εξτρέμ που είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μαρόκου τραυματίστηκε σε προπόνηση στο πόδι και εμφανίστηκε με πατερίτσες πριν το παιχνίδι της φάσης των «16» του Κόπα Άφρικα με την Τανζανία.
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλέον παίζει στην Τζιρόνα, θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες και φυσικά τελείωσε για εκείνον το Κόπα Άφρικα το οποίο φιλοξενεί και η πατρίδα του.
O Αζεντίν πάντως είναι δίπλα στην εθνική του ομάδα στο παιχνίδι που δίνει με την Τανζανία για είσοδο στα προημιτελικά.
Azzedine Ounahi OUT 🇲🇦👋🏻— FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 4, 2026
La hawla wala quwwata illa billah ! pic.twitter.com/Xhe0Vjj3Jv
🚨 Mauvaise nouvelle pour l’équipe nationale 🇲🇦: grave blessure d’Azzedine Ounahi, qui manquera probablement le reste de la CAN. pic.twitter.com/mEeZirCxRY— KoraMaroc (@AtKoraMaroc) January 4, 2026
Azzedine Ounahi 🇲🇦🫂 pic.twitter.com/VeUtF9OhCN— FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα