Τέσσερα παιχνίδια και ισάριθμες ισοπαλίες στην Premier League: Πρωτοχρονιάτικες γκέλες για Λίβερπουλ και Σίτι, δείτε βίντεο
Η Λίβερπουλ έμεινε στο 0-0 με τη Λιντς και η Σίτι με την Σάντερλαντ, στο -4 από την Άρσεναλ οι Πολίτες - Η Τότεναμ 0-0 με τη Μπρέντφορντ και η Κρίσταλ Πάλας 1-1 με τη Φούλαμ
Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με νίκη, παραμένοντας στο 0-0 απέναντι στη Λιντς το βράδυ της Πέμπτης για την Premier League. Ήταν η πρώτη φορά στον 21ο αιώνα που οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα καθώς την τελευταία φορά που δε σκόραραν ήταν το 1992, όταν τα Παγώνια κατακτούσαν το τελευταίο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.
Οι Reds έμειναν για 8ο ματς αήττητοι, ωστόσο με αυτή την γκέλα έχασαν την ευκαιρία να ξεφύγουν περισσότερο από την Τσέλσι και τη Γιουνάιτεντ. Τα Παγώνια έκαναν ακόμα ένα βήμα παραμονής, μένοντας χωρίς ήττα για έβδομο σερί παιχνίδι.
Κακό α' μέρος, με τη Λίβερπουλ να είναι... παγωμένη και να μην μπορεί να διασπάσει την εξαιρετική άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 14' Εκιτίκε και Βιρτς δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα από καλή θέση, ενώ στο 34' ο Εκιτικέ βρέθηκε φάτσα με το γκολ, αλλά... απέκρουσε την μπάλα. Η Λιντς δεν αντιμετώπισε άλλα προβλήματα και αν ο Αμπαντού ήταν πιο ψύχραιμος θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευθεί την γκάφα του Άλισον και να σκοράρει.
Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα οι ΜακΆλιστερ και Χάκπο πέρασαν στο ματς αντί των Τζόουνς και Βιρτς, οι Reds πίεσαν, αλλά και πάλι δεν βρήκαν τρόπο να σκοράρουν. Αντίθετα, η Λιντς βρήκε χώρους έγινε πιο επικίνδυνη με την είσοδο του Κάλβερτ - Λιούιν, ο οποίος στο 81' σκόραρε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Τίποτα, δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τον κόσμο να αποχωρεί... παγωμένος από το Ανφιλντ.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα από το ματς της Λίβερπουλ
Στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας είχε τρίτη σερί λονδρέζικη μονομαχία μετά τα παιχνίδια με τις Άρσεναλ και Τότεναμ, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τη Φούλαμ, αφού έμεινε στο 1-1. Αρκετά κακό το θέαμα στο Selhurst Park, αλλά και πάλι ο Ζαν Φιλίπ Ματετά είχε τον τρόπο να σκοράρει στο 39’ και να γράψει το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ στην Premier League για το 2026. Οι «cottagers» εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της Πάλας στα τελευταία λεπτά κι έτσι στο 80’ ο Κέιρνι με υπέροχο τελείωμα διαμόρφωσε το 1-1.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα και τα γκολ από το παιχνίδι της Κρίσταλ Πάλας με τη Φούλαμ
Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι 0-0: Γκέλα και στο -4 από την Άρσεναλ
Το «Στάδιο του Φωτός» απέδειξε ξανά τον λόγο που έχει μείνει απόρθητο τη φετινή σεζόν στην Premier League! Τι κι αν απέναντί της βρήκε την ασταμάτητη Μάντσεσστερ Σίτι των εννέα σερί νικών; Η Σάντερλαντ κατάφερε να υψώσει ξανά ανάστημα στην έδρα της και βγήκε αλώβητη από ένα ματς με διασκεδαστικό ρυθμό, περιορίζοντας τους Citizens στο 0-0. Μια «στάση» που πόνεσε βαθμολογικά το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα που είδε το 2026 να του γυρνάει με το... καλημέρα την πλάτη και να εξασφαλίζει προβάδισμα τεσσάρων βαθμών για την πρωτοπόρο Άρσεναλ!
Αφού σημαιάκι και VAR... έκοψαν τη φόρα της Μάντσεστερ Σίτι ακυρώνοντας το γρήγορο γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα, ο αγώνας κινήθηκε στην ισορροπία, με εναλλαγές ρυθμού, κατοχής της μπάλας κι ελάχιστες καλές στιγμές. Σε μια από αυτές η Σάντερλαντ απείλησε πρώτη στο 19΄με δυνατό σουτ του Μπρόμπεϊ από δύσκολη γωνία που εξουδετέρωσε ο Ντοναρούμα, όμως η κορυφαία στιγμή ανήκε στη Σίτι. Στο 37΄συγκεκριμένα ο Χάαλαντ υποδέχθηκε τη μπάλα ολομόναχος στο σημείο του πέναλτι, όμως ο Ροφς είχε την απάντηση με τα πόδια για να κρατήσει το μηδέν.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές από το ματς της Σίτι
Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν πολύ περισσότερη όρεξη στο πρώτο ματς του β΄μέρους και απείλησαν δις με τον Σαβίνιο, ο οποίος σε πρώτο χρόνο σημάδεψε ψηλά από θέση βολής (47΄), ενώ στιγμές αργότερα είδε το πλασέ του να σταματάει στα πόδια του Ροφς (49΄). Ο τερματοφύλακας της Σάντερλαντ είχε την απάντηση και στην καρφωτή κεφαλιά του Γκβάρντιολ από κοντά όταν έδιωξε ενστικτωδώς με τα χέρια (65΄), ενώ ενδιάμεσα ο Ντοναρούμα είχε εξουδετερώσει το πλασέ του Μαγιέντα στη σπουδαιότερη στιγμή της Σάντερλαντ (54΄).
Τίποτα δεν άλλαξε στο τελευταίο ημίωρο, με τη Σάντερλαντ να βάζει φρένο στην ξέφρενη πορεία της Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα που μπήκε με... στραβοπάτημα στη νέα χρονιά και είδε την Άρσεναλ να μεγαλώνει την ψαλίδα στους τέσσερις βαθμούς.
Σάντερλαντ (Ρεγκίς Λε Μπρι): Ροφς, Χούμε, Μουκιελέ, Αλντερέτε, Τσίρκιν, Τσάκα, Γκεντρίντα, Αντιγκρά (72΄Μαντλ), Μαγιέντα, Λε Φι, Μπρόμπεϊ (58΄Ισίντορ)
Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνιες, Ρούμπεν Ντίας, Ακέ, Ο΄Ράιλι (57΄Γκβάρντιολ), Νίκο, Μπερνάρντο Σίλβα (86΄Ρέιντερς), Φόντεν, Σαβίνιο (52΄Ντοκού), Τσερκί, Χάαλαντ.
«Φρένο» και για την Τότεναμ
Ίδιο αποτέλεσμα και στο Μπρέντφορντ - Τότεναμ, με τις δυο τους να μένουν στο 0-0. Οι Spurs δεν κατάφεραν να ντουμπλάρουν τις νίκες μετά το «διπλό» της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και πέταξαν ξανά βαθμούς από την 12η θέση. Τρεις θέσεις πίσω από την 9η Μπρέντφορντ που απέδειξε ξανά πως «ψηλώνει» στο δικό της γήπεδο, ανεξάρτητά από το αντίπαλό της.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές από το ματς της Τότεναμ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Άρσεναλ 45
Μάντσεστερ Σίτι 41
Άστον Βίλα 39
Λίβερπουλ 33
Τσέλσι 30
Μάντσεστερ Γ. 30
Σάντερλαντ 29
Έβερτον 28
Κρίσταλ Πάλας 27
Φούλαμ 27
Μπρέντφορντ 27
Νιούκαστλ 26
Τότεναμ 26
Μπράιτον 25
Μπόρνμουθ 23
Λιντς 21
Νότιγχαμ Φόρεστ 18
Γουέστ Χαμ 14
Μπέρνλι 12
Γουλβς 3
Πηγή:www.gazzetta.gr
