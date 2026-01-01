Τέσσερα παιχνίδια και ισάριθμες ισοπαλίες στην Premier League: Πρωτοχρονιάτικες γκέλες για Λίβερπουλ και Σίτι, δείτε βίντεο

Η Λίβερπουλ έμεινε στο 0-0 με τη Λιντς και η Σίτι με την Σάντερλαντ, στο -4 από την Άρσεναλ οι Πολίτες - Η Τότεναμ 0-0 με τη Μπρέντφορντ και η Κρίσταλ Πάλας 1-1 με τη Φούλαμ