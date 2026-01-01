Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Βεζυρτζής: «Ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στην θέση που είχε»
Ο πρόεδρος της ΚΑΕ αποκάλυψε πως κάθε μεταγραφική επιθυμία υλοποιείται άμεσα από τον νέο ιδιοκτήτη Αριστοτέλη Μυστακίδη, θέτοντας ως στόχο την επιστροφή στην ελίτ
Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, έδωσε το στίγμα της «νέας εποχής» στον μπασκετικό Δικέφαλο, τονίζοντας πως ο νέος ιδιοκτήτης, Αριστοτέλης Μυστακίδης, έχει ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε μεταγραφικό αίτημα που τέθηκε από τη διοίκηση. Μιλώντας στην ΕΡΑ Σπορ, ο Νίκος Βεζυρτζής στάθηκε τόσο στην αποφασιστικότητα που δείχνει ο Μυστακίδης, όσο και στις αντικειμενικές δυσκολίες της αγοράς στην παρούσα χρονική στιγμή.
Όπως εξήγησε, η επιστροφή του στα διοικητικά της ΚΑΕ δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η πεποίθηση ότι ο σύλλογος μπορεί να ξαναφτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα του παρελθόντος. Αποκάλυψε ότι η πρόταση να ηγηθεί της προσπάθειας από τον Μυστακίδη ήταν για τον ίδιο ιδιαίτερα τιμητική, ενώ υπογράμμισε πως στις συζητήσεις τους διαπίστωσε κοινή νοοτροπία και πάθος για την ομάδα.
Οι δηλώσεις του Νίκου Βεζυρτζή:
«Δεν υπήρχε περίπτωση να αναμειχθώ ξανά στα δρώμενα της ΚΑΕ, αν δεν πίστευα ότι θα φτάσει ξανά η ομάδα εκεί που βρισκόταν. Όταν μου έγινε η ιδιαίτερα τιμητική πρόταση από τον κύριο Μυστακίδη, να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, κατάλαβα συζητώντας μαζί του, ότι έχει την ίδια… τρέλα με μένα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ό,τι ζητήσαμε από τον κύριο Μυστακίδη, έχει γίνει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Υπάρχει μια τεράστια δυσκολία όμως, το ότι αυτή την εποχή δεν υπάρχουν παίκτες ελεύθεροι. Όλοι έχουν συμβόλαια, ο ΠΑΟΚ παίζει σε μικρή διοργάνωση και αυτοί παίζουν στην EuroLeague.
Πρέπει να είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Δεν είναι εύκολο στο μπάσκετ να εξελιχθείς τόσο εύκολα. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με μπροστάρη τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ξεκίνησε μια προσπάθεια που πιστεύω πως με επιμονή και υπομονή θα φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, εκεί που ξεκίνησε. Θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια διοργάνωση που ο ΠΑOΚ μαζί με άλλες έξι ομάδες ξεκίνησε και τώρα αγωνίζονται άλλοι που δεν είχαν τότε καμία απολύτως συμμετοχή.
Η ενίσχυσή μας έγινε με στόχο να πάμε καλά στην Ευρώπη, να φτάσουμε όσο ψηλά γίνεται στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν κάνει τεράστια βήματα και δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να τους ανταγωνιστούμε. Το καλοκαίρι με την οικονομική ευχέρεια που έχουμε, θα μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει. Να αλλάξουμε τον ΠΑΟΚ και να τον κάνουμε μια μεγάλη ομάδα, που θα συμμετάσχει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση».
