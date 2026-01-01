Νάναλι: Είμαι χαρούμενος που θα συμμετάσχω στην αναγέννηση της ΑΕΚ

Ο Τζέιμς Νάναλι είναι εδώ και λίγες ώρες μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ.



Ο Αμερικανός επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια αφού το 2012 είχε παίξει στην Καβάλα και δηλώνει ενθουσιασμένος και έτοιμος να βοηθήσει την ΑΕΚ να ανέβει στην κορυφή.

Οι δηλώσεις του Τζέιμς Νάναλι

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που θα επιστρέψω στο ελληνικό Πρωτάθλημα, μετά από τόσα χρόνια. Πάει πολύ καιρός από τότε. Δεν το είχα ζήσει στο έπακρο. Αυτή τη φορά, όμως, θα το ζήσω…



Προφανώς, έχω ακούσει πολλά για την Ιστορία της ΑΕΚ και για την προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή. Είμαι χαρούμενος, που αποτελώ μέρος αυτής της αναγέννησης. Είμαι έτοιμος να φέρω το πάθος μου και την αγάπη μου για το παιχνίδι μπροστά σε όλους σας»!