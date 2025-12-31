Κόπα Άφρικα: Στους «16» με 3χ3 νίκες η Αλγερία, δείτε τα γκολ
Η Αλγερία κέρδισε 3-1 την Ισημερινή Γουινέα και θα παίξει με το Κονγκό στη φάση των «16»

Η Αλγερία έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τη Νιγηρία που έκλεισε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, που διεξάγεται στο Μαρόκο, με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στον 5ο όμιλο, νίκησε εύκολα και την ουραγό Ισημερινή Γουινέα με 3-1 και ετοιμάζεται πλέον για τον αγώνα της με το Κονγκό στη φάση των «16» (6/1, 18:00).

Οι Αλγερινοί «καθάρισαν» το τρίποντο απ' το πρώτο ημίχρονο όταν προηγήθηκαν με 3-0 χάρις στα γκολ των Μπελαΐντ (19'), Σαϊμπί (25') και Μαζά (32'). Η Ισημερινή Γουινέα μείωσε στο 50' με τον Ενσουέ.

Την ίδια ώρα η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε με 2-0 το Σουδάν χάρις στο γκολ των Τραορέ (16') και Κουασί (85'), κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον 5ο όμιλο και περιμένει να δει ποια ομάδα θα βγει πρώτη στον 6ο όμιλο, καθώς θα είναι ο αντίπαλός της στους «16». Το δε Σουδάν, που τερμάτισε στην τρίτη θέση στο γκρουπ θα παίξει με τη Σενεγάλη στη φάση των «16» (3/1, 18:00).

