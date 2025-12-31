Κωνσταντίνος Καρέτσας: Επισκέφτηκε εκκλησία στη Μενεμένη και χάρισε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, φωτογραφίες
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μενεμένη Γκενγκ Βέλγιο

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Επισκέφτηκε εκκλησία στη Μενεμένη και χάρισε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, φωτογραφίες

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή στο πρωτάθλημα Βελγίου και επέστρεψε στην πατρίδα

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Επισκέφτηκε εκκλησία στη Μενεμένη και χάρισε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. 

Το πρωτάθλημα στο Βέλγιο όπου αγωνίζεται με τα χρώματα της Γκενγκ έχει διακοπή έως τις 16 Ιανουαρίου και έτσι ο νεαρός διεθνής άσος ταξίδεψε στην Ελλάδα για τις ημέρες των γιορτών. 

Ο Καρέτσας μάλιστα επισκέφτηκε και τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στη Μενεμένη και χάρισε στον πατέρα Παντελεήμων Αναστασιάδη την φανέλα που φοράει στην Εθνική Ελλάδας. 

Θυμίζουμε η καταγωγή του Καρέτσα είναι από τις Σέρρες. Συγκεκριμένα ο παππούς από την πλευρά του πατέρα του είναι από τις Σέρρες και η γιαγιά από την Ορεστιάδα.

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Επισκέφτηκε εκκλησία στη Μενεμένη και χάρισε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, φωτογραφίες
Κωνσταντίνος Καρέτσας: Επισκέφτηκε εκκλησία στη Μενεμένη και χάρισε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης