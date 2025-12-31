Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Κωνσταντίνος Καρέτσας: Επισκέφτηκε εκκλησία στη Μενεμένη και χάρισε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, φωτογραφίες
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή στο πρωτάθλημα Βελγίου και επέστρεψε στην πατρίδα
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Το πρωτάθλημα στο Βέλγιο όπου αγωνίζεται με τα χρώματα της Γκενγκ έχει διακοπή έως τις 16 Ιανουαρίου και έτσι ο νεαρός διεθνής άσος ταξίδεψε στην Ελλάδα για τις ημέρες των γιορτών.
Ο Καρέτσας μάλιστα επισκέφτηκε και τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στη Μενεμένη και χάρισε στον πατέρα Παντελεήμων Αναστασιάδη την φανέλα που φοράει στην Εθνική Ελλάδας.
Θυμίζουμε η καταγωγή του Καρέτσα είναι από τις Σέρρες. Συγκεκριμένα ο παππούς από την πλευρά του πατέρα του είναι από τις Σέρρες και η γιαγιά από την Ορεστιάδα.
