Θρήνος για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή Βελισσάριο Ζαφειρούλη που δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από παράσυρση
Ο νεαρός γκολκίπερ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του παρά τη μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Βελισσάριου Ζαφειρούλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τροχαίο. Ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου πάλεψε γενναία για αρκετές ημέρες, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα βαριά τραύματα που υπέστη.
Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής, που αγωνιζόταν στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΑ, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη για τη ζωή του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, το πρωί του Σαββάτου (27/12/2025) υπέκυψε.
Η ΑΕ Ηρακλείου αποχαιρέτησε τον νεαρό αθλητή με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της για την απώλεια. Στην ανάρτηση γίνεται αναφορά στο ήθος, την αξιοπρέπεια και το χαμόγελό του, στοιχεία που, όπως σημειώνεται, θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη συμπαικτών, προπονητών, διοίκησης και όλων όσοι τον γνώρισαν.
Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, με πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων να απευθύνονται προς την οικογένειά του και την ομάδα του.
