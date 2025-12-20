Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά
Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πρώτος αλλά εάν η ΑΕΚ κερδίσει τον ΟΦΗ την Κυριακή θα κλείσει εκείνη στην κορυφή το 2025

Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά
Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε για 2ο σερί παιχνίδι στη Stoiximan Super League 1. 

Η ομάδα του Πειραιά έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη και έφτασε στους 36β. Έτσι εάν την Κυριακή (21:00) η ΑΕΚ κερδίσει τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια πάει στους 37β και θα κλείσει στην 1η θέση στο 2025.!

Στα άλλα ματς του Σαββάτου ο Άρης επικράτησε 1-0 στην Τρίπολη του Αστέρα και ο Βόλος νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό.


Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1 
Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 
17:30 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 
19:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 
21:00 ΑΕΚ-ΟΦΗ 
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 
18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 36
2. ΑΕΚ 34
3. ΠΑΟΚ 32
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22 
7. Άρης 20 
8. Κηφισιά 18
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13 
11. Ατρόμητος 12
12. ΟΦΗ 12 
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν 1 αγώνα λιγότερο και ΟΦΗ, Παναθηναϊκός από 2.
