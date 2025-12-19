Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Χιμένεθ: «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις απουσίες ως δικαιολογία, θέλουμε τη νίκη με τον Αστέρα»
Χιμένεθ: «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις απουσίες ως δικαιολογία, θέλουμε τη νίκη με τον Αστέρα»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής ενόψει του κρίσιμου ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη
Ο Μανόλο Χιμένεθ μετράει μια ντουζίνα απουσίες για τον αυριανό (20/12) αγώνα του Άρη με τον Αστέρα στην Τρίπολη, όμως, δεν θέλει να στέκεται σε αυτές.
Όπως δήλωσε στη NOVA ο προπονητής των «κίτρινων», μιλώντας εν όψει αυτής της αναμέτρησης, που είναι στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σημασία έχει η ομάδα του να προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της να πάρει τη νίκη, που είναι εξαιρετικά σημαντική για τη συνέχεια της σεζόν.
Ερωτώμενος αρχικά ο Χιμένεθ αν και πόσο βοήθησε την ομάδα η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, απάντησε: «Έχει τη σημασία του ο βαθμός που πήραμε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας δυνατός αντίπαλος.
Ωστόσο, θεωρώ ότι παρά τη δυναμική του αντιπάλου και τα προβλήματα που είχαμε, η ισοπαλία εντός έδρας δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Πράγματι, ήμασταν ανταγωνιστικοί, όμως απομένουν πολλά πράγματα ακόμη να κάνουμε».
Στην ερώτηση αν το μηδέν στην άμυνα άρεσε στον Χιμένεθ, μιας και ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που κράτησε τον Ολυμπιακό μακριά από το γκολ, είπε: «Είναι καλό αυτό, όμως, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί επιθετικά. Πρέπει να μπορούμε να σκοράρουμε, για να παίρνουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε.
Σε ό,τι αφορά στην άμυνά μας, πάντως, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις κι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς που αγωνίζονται, οι οποίοι δίνουν το 100% των δυνάμεών τους».
Σχετικά με τον αγώνα με τον Αστέρα σχολίασε: «Είναι μια δύσκολη έδρα, λόγω των διαστάσεων του γηπέδου, αλλά και του μικροκλίματος της περιοχής.
Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να σκεφτόμαστε επιπλέον και να προετοιμάζουμε την ομάδα για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογίες, πάντως, αλλά να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Κι όσο για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης στον αγωνιστικό τομέα, για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Αστέρα, ο Χιμένεθ αρκέστηκε στο εξής χαρακτηριστικό: «Έχουμε ελλείψεις, όπως σε κάθε παιχνίδι. Κι όπως κάνουμε πάντα, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις, για να καλύψουμε τα κενά».
Η συζήτηση πήγε στο ότι ο Αστέρας είναι σε ανοδική πορεία, με έξι αγώνες σερί χωρίς ήττα. Ο Χιμένεθ είπε επί τούτου: «Ο Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα πράγματι είναι σε ανοδική πορεία και δείχνει τις πραγματικές της δυνατότητες.
Γενικώς, όμως, για καμία ομάδα δεν είναι εύκολο ένα παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα. Πρέπει να αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι θέλουμε τη νίκη».
Αναφορικά με το αν κρίνει ότι είναι κομβικό το παιχνίδι, γιατί ακολουθεί και μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα, ο Χιμένεθ το πήρε… αλλιώς, λέγοντας: «Δεν σκεφτόμαστε τις διακοπές που ακολουθούν, ούτε κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας κι αυτό τώρα είναι με τον Αστέρα. Μόνο αυτό έχουμε στο μυαλό μας».
Όπως δήλωσε στη NOVA ο προπονητής των «κίτρινων», μιλώντας εν όψει αυτής της αναμέτρησης, που είναι στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σημασία έχει η ομάδα του να προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της να πάρει τη νίκη, που είναι εξαιρετικά σημαντική για τη συνέχεια της σεζόν.
Ερωτώμενος αρχικά ο Χιμένεθ αν και πόσο βοήθησε την ομάδα η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, απάντησε: «Έχει τη σημασία του ο βαθμός που πήραμε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας δυνατός αντίπαλος.
Ωστόσο, θεωρώ ότι παρά τη δυναμική του αντιπάλου και τα προβλήματα που είχαμε, η ισοπαλία εντός έδρας δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Πράγματι, ήμασταν ανταγωνιστικοί, όμως απομένουν πολλά πράγματα ακόμη να κάνουμε».
Στην ερώτηση αν το μηδέν στην άμυνα άρεσε στον Χιμένεθ, μιας και ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που κράτησε τον Ολυμπιακό μακριά από το γκολ, είπε: «Είναι καλό αυτό, όμως, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί επιθετικά. Πρέπει να μπορούμε να σκοράρουμε, για να παίρνουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε.
Σε ό,τι αφορά στην άμυνά μας, πάντως, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις κι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς που αγωνίζονται, οι οποίοι δίνουν το 100% των δυνάμεών τους».
Σχετικά με τον αγώνα με τον Αστέρα σχολίασε: «Είναι μια δύσκολη έδρα, λόγω των διαστάσεων του γηπέδου, αλλά και του μικροκλίματος της περιοχής.
Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να σκεφτόμαστε επιπλέον και να προετοιμάζουμε την ομάδα για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογίες, πάντως, αλλά να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Κι όσο για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης στον αγωνιστικό τομέα, για να πάρει τη νίκη απέναντι στον Αστέρα, ο Χιμένεθ αρκέστηκε στο εξής χαρακτηριστικό: «Έχουμε ελλείψεις, όπως σε κάθε παιχνίδι. Κι όπως κάνουμε πάντα, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις, για να καλύψουμε τα κενά».
Η συζήτηση πήγε στο ότι ο Αστέρας είναι σε ανοδική πορεία, με έξι αγώνες σερί χωρίς ήττα. Ο Χιμένεθ είπε επί τούτου: «Ο Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα πράγματι είναι σε ανοδική πορεία και δείχνει τις πραγματικές της δυνατότητες.
Γενικώς, όμως, για καμία ομάδα δεν είναι εύκολο ένα παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα. Πρέπει να αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι θέλουμε τη νίκη».
Αναφορικά με το αν κρίνει ότι είναι κομβικό το παιχνίδι, γιατί ακολουθεί και μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα, ο Χιμένεθ το πήρε… αλλιώς, λέγοντας: «Δεν σκεφτόμαστε τις διακοπές που ακολουθούν, ούτε κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας κι αυτό τώρα είναι με τον Αστέρα. Μόνο αυτό έχουμε στο μυαλό μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα