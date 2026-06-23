Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, oι ημερομηνίες ανά Ταμείο
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Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, oι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Ξεκινά τις επόμενες ημέρες η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο δόσεις

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, oι ημερομηνίες ανά Ταμείο
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Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο δόσεις, και συγκεκριμένα στις 25 και 29 Ιουνίου. Σε ανακοίνωση του ο ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Οι πληρωμές για τους μη μισθωτούς

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα:

-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

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Συντάξεις Ιουλίου 2026: Οι πληρωμές για τους μισθωτούς

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.


-Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

-Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
-Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
-Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
-ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
-Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
-Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
-Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
-Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.
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