Το απίθανο κάρφωμα που έγινε viral: Με ύψος 1,62 πήδηξε πάνω από τον Σακίλ (2,16)! Δείτε βίντεο
SPORTS
Σακίλ Ο' Νιλ κάρφωμα

Ο ύψους μόλις 1,62 μ. dunker άφησε άφωνο τον κόσμο του μπάσκετ, πηδώντας πάνω από τον θρυλικό σέντερ των 2,16 μ.

Ένα κάρφωμα που ξεπερνά τους νόμους της φυσικής και της λογικής έλαβε χώρα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα TNT Dunkman, προκαλώντας δέος. Πρωταγωνιστής είναι ο Τάι Τζάκσον, ένας επαγγελματίας «dunker» με ύψος μόλις 1,62 μ., ο οποίος κατάφερε το αδιανόητο, να καρφώσει περνώντας πάνω από τον μυθικό Σακίλ Ο'Νίλ, ο οποίος στέκεται στα 2,16 μ..

Η διαφορά ύψους των 54 εκατοστών δεν πτόησε τον Τζάκσον, ο οποίος πήρε φόρα και με ένα εντυπωσιακό άλμα πέρασε πάνω από τον «Shaq», στέλνοντας την μπάλα στο καλάθι με δύναμη. Η κίνηση αυτή άφησε με το στόμα ανοιχτό τόσο το κοινό όσο και τους κριτές του διαγωνισμού, οι οποίοι τον αντάμειψαν με την τέλεια βαθμολογία 100 στα 100.

Το βίντεο με το επίτευγμα του Τζάκσον δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φίλους του μπάσκετ να αναρωτιούνται πώς ένας άνθρωπος με αυτό το ανάστημα μπορεί να διαθέτει τέτοια εκρηκτικότητα. Ο Σακίλ Ο'Νίλ, γνωστός για το χιούμορ του αλλά και την επιβλητική του παρουσία, φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, αποτελώντας το τέλειο «εμπόδιο» για ένα από τα πιο εμβληματικά καρφώματα στην ιστορία των τηλεοπτικών διαγωνισμών.

