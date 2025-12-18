League Cup: Στους «4» Σίτι και Νιούκαστλ, τα ζευγάρια των ημιτελικών, δείτε γκολ

Οι Πολίτες νίκησαν με 2-0 την Μπρέντφορντ και οι Καρακάξες με 2-1 της Φούλαμ και θα συναντηθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης





Ο Τσερκί στο 32' και ο Σαβίνιο στο 67', διαμόρφωσαν το τελικό σκορ για τους «πολίτες» που έμειναν «μέσα» σε άλλον έναν στόχο της σεζόν.







Λίγο αργότερα η







Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του League Cup Αγγλίας έχουν ως εξής:



Κάρντιφ-Τσέλσι 1-3

Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 23/12



Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Carabao Cup στην κλήρωση που ακολούθησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών της διοργάνωσης.



Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Carabao Cup στην κλήρωση που ακολούθησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Από την διαδικασία προέκυψε μεγάλο ματς ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Σίτι, όπου η κάτοχος του τροπαίου θα υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στο σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα σε διπλές μάχες.



Στο έτερο ζευγάρι των ημιτελικών η Τσέλσι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Άρσεναλ και Κρίσταλ Πάλας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου στο «Emirates».



Οι πρώτοι αγώνες των ημιτελικών θα διεξαχθούν την εβδομάδα που ξεκινά στις 12 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα που ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Ο τελικός από την άλλη θα διεξαχθεί στο «Wembley» την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026.



Τα ζευγάρια των ημιτελικών του EFL Cup:



Τσέλσι - Άρσεναλ/Κρίσταλ Πάλας

Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι