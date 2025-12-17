ΠΑΟΚ: Ζαφείρης και Γερεμέγεφ στην Τούμπα για το ματς με τη Μαρκό, βίντεο
ΠΑΟΚ Χρήστος Ζαφείρης Μαρκό Αλεξάντερ Γερεμέγεφ

ΠΑΟΚ: Ζαφείρης και Γερεμέγεφ στην Τούμπα για το ματς με τη Μαρκό, βίντεο

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποδεσμεύτηκε από τον Παναθηναϊκό και αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την απόκτησή του

Οι τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί επίσημα η μεταγραφή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ. Ο 32χρονος επιθετικός, που μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στους «ασπρόμαυρους».

Μάλιστα, ο πρώην επιθετικός του Λεβαδειακού βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Τούμπας το βράδυ της Τετάρτης (17/12) προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Γερεμέγεφ είδε το ματς σε σουίτα παρέα με τη Μαρία Γκοντσάρεβα αλλά και τον Χρήστο Ζαφείρη, με τον 22χρονο διεθνή μέσο να έχει ενταχθεί εδώ και λίγες ημέρες στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου.


