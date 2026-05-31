Νετανιάχου για την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ: Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ, κομβικό σημείο για την πολιτική μας στον Λίβανο
«Πλέον οι οδηγίες μου είναι να προσχωρήσουν εις βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
«Σήμερα επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ». Με αυτή τη φράση ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε την πρόσφατη κατάληψη του ιστορικού κάστρου Μποφόρ στον Λίβανο και της γύρω στρατηγικής οροσειράς από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «κομβικό σημείο» και «σημαντική αλλαγή» στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνησή του, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου στο πλαίσιο της διευρυνόμενης χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ.
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί ένα δραματικό στάδιο και μια δραματική αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούμε», προσθέτοντας ότι «η εντολή μου τώρα είναι να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε την παρουσία μας σε περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ».
Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έγινε ενώ η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να εξαπολύει συνεχείς επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του βόρειου Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου.
«Σήμερα επιστρέψαμε στο Μποφόρ με διαφορετικό τρόπο. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. «Σπάσαμε το φράγμα του φόβου. Έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα – στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας προκειμένου να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας», πρόσθεσε.
Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ έχει εξοντώσει 8.000 μέλη της Χεζμπολάχ από τη στιγμή που η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ξεκίνησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου στη Γάζα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, 3.000 από αυτούς σκοτώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, ενώ 700 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μόνο από τον προηγούμενο μήνα. «Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα ολοκληρώσουμε την αποστολή», τόνισε.
Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι 13 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στα μέσα Απριλίου.
Το πιο πρόσφατο θύμα ήταν ένας στρατιώτης, ο οποίος σκοτώθηκε το προηγούμενο βράδυ σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ.
«Έγινε σύμβολο βαθιάς διαίρεσης στην κοινωνία μας»Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στη συμβολική σημασία του κάστρου Μποφόρ, σημειώνοντας ότι το ιστορικό οχυρό «έγινε σύμβολο βαθιάς διαίρεσης στην κοινωνία μας» μετά την κατάληψή του από ισραηλινές δυνάμεις σε μία από τις πρώτες μάχες του Πρώτου Πολέμου του Λιβάνου το 1982. Το Ισραήλ διατήρησε τον έλεγχο της θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια της 18ετούς παρουσίας του στον νότιο Λίβανο, αποχωρώντας το 2000 έπειτα από χρόνια συγκρούσεων που κόστισαν τη ζωή σε εκατοντάδες Ισραηλινούς στρατιώτες.
