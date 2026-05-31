Άντρας με μαχαίρι απειλούσε να πέσει από ταράτσα μονοκατοικίας στη Μάνδρα
ΕΛΛΑΔΑ
Μάνδρα Αστυνομία

Άντρας με μαχαίρι απειλούσε να πέσει από ταράτσα μονοκατοικίας στη Μάνδρα

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο - Διαπραγματευτής συνέδραμε στην επιχείρηση

Άντρας με μαχαίρι απειλούσε να πέσει από ταράτσα μονοκατοικίας στη Μάνδρα
11 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στις το μεσημέρι της Κυριακής (31/005) στις Αρχές όταν έφτασε η πληροφορία πως ένας άνδρας απειλούσε να πέσει από ταράτσα μονοκατοικίας στην Μάνδρα Αττικής. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε μαχαίρι. 

Άμεσα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής για να συνδράμουν σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. 

Λίγη ώρα μετά, έφτασε και διαπραγματευτής, με την συνδρομή του οποίου ο άνδρας κατέβηκε από την ταράτσα και το περιστατικό έληξε.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης