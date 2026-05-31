Άντρας με μαχαίρι απειλούσε να πέσει από ταράτσα μονοκατοικίας στη Μάνδρα
Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο - Διαπραγματευτής συνέδραμε στην επιχείρηση
Συναγερμός σήμανε στις το μεσημέρι της Κυριακής (31/005) στις Αρχές όταν έφτασε η πληροφορία πως ένας άνδρας απειλούσε να πέσει από ταράτσα μονοκατοικίας στην Μάνδρα Αττικής. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε μαχαίρι.
Άμεσα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής για να συνδράμουν σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.
Λίγη ώρα μετά, έφτασε και διαπραγματευτής, με την συνδρομή του οποίου ο άνδρας κατέβηκε από την ταράτσα και το περιστατικό έληξε.
