Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησαν τον Γερεμέγεφ οι πράσινοι, αναμένεται η ανακοίνωσή του από τον ΠΑΟΚ

Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό Ο Σουηδός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του».



Από την πλευρά του ο παίκτης με μήνυμά του στα social media ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το προσωπικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμή και χαρά για μένα.

Θα θυμάμαι αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι πάντα έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και προσπάθησα στο έπακρο. Πιστεύω πραγματικά πως όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις κανένα λόγο για μετανιώσεις.

Τέλος, θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Η στήριξή σας και η ώθηση που μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια ήταν συνεχείς· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πολλά για μένα.

Σας ευχαριστώ».





