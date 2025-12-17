Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησαν τον Γερεμέγεφ οι πράσινοι, αναμένεται η ανακοίνωσή του από τον ΠΑΟΚ
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το μήνυμα του Σουηδού επιθετικού
Ο Σουηδός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.
Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του».
Από την πλευρά του ο παίκτης με μήνυμά του στα social media ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το προσωπικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμή και χαρά για μένα.
Θα θυμάμαι αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι πάντα έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και προσπάθησα στο έπακρο. Πιστεύω πραγματικά πως όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις κανένα λόγο για μετανιώσεις.
Τέλος, θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Η στήριξή σας και η ώθηση που μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια ήταν συνεχείς· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πολλά για μένα.
Σας ευχαριστώ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr