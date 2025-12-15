Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Μπάνι Σο: Ο θηλυκός Χάαλαντ έφτασε τα 100 γκολ με τη Σίτι, πανηγυρίζει όπως ο Νορβηγός και οδηγεί την ομάδα της στην κορυφή
Μπάνι Σο: Ο θηλυκός Χάαλαντ έφτασε τα 100 γκολ με τη Σίτι, πανηγυρίζει όπως ο Νορβηγός και οδηγεί την ομάδα της στην κορυφή
Η αρχηγός της Εθνικής Τζαμάικας έγραψε ιστορία καθώς έφτασε τα 100 γκολ με την γαλάζια φανέλα, ρεκόρ το οποίο θυμίζει τα μυθικά επιτεύγματα του Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι
Τα 9αρια στη Μάντσεστερ Σίτι έχουν βαλθεί να γράψουν ιστορία.
Οι Πολίτες έχουν στις τάξεις τους τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος δεν σταματάει να σκοράρει και σπάει κάθε ρεκόρ με την γαλάζια φανέλα.
Τη φετινή σεζόν έχει φτάσει ήδη τα 26 γκολ σε 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και φυσικά βάζει υποψηφιότητα για τη θέση του πρώτου σκόρερ σε Premier League και Champions League.
Ο Νορβηγός έχει φτάσει τα 147 γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και απειλεί ρεκόρ που φάνταζαν ανέγγιχτα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Στην ομάδα του Μάντσεστερ όμως φαίνεται ότι έχουν ταλέντο στο να διαλέγουν γκολτζίδες.
Στη γυναικεία ομάδα αγωνίζεται εδώ και τέσσερις σεζόν η Καντίγια Σο (ή αλλιώς Μπάνι Σο, όπως είναι το παρατσούκλι της), η οποία έχει γράψει ήδη τη δική της ιστορία, αφού δεν σταματάει να «πυροβολεί» τις αντίπαλες άμυνες.
Η Σο την Κυριακή στο ματς της Σίτι με αντίπαλο την Άστον Βίλα έσπασε ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της ομάδας που φτάνει τα 100 γκολ με την γαλάζια φανέλα.
Το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο, αφού πέτυχε 4 γκολ στο τελικό 6-1 της ομάδας της, αποτέλεσμα που δίνει την ευκαιρία στη Σίτι να διατηρήσει τη διαφορά στους 6 βαθμούς από τους αντιπάλους της.
Η Σο είναι διεθνής και μάλιστα αρχηγός στην Εθνική Τζαμάικας και είχε πάντοτε ως όνειρο να αγωνιστεί στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Έφυγε στα 18 της από την πατρίδα της για να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Στις ΗΠΑ αγωνίστηκε στους Τάιτανς και στους Βολούντιερς, για να αποχωρήσει για τη Γαλλία εκεί όπου έπαιξε για τη Μπορντό, πριν ενταχθεί στην Μάντσεστερ Σίτι.
Από το 2021 που είναι στην ομάδα του Μάντσεστερ έχει κατακτήσει ένα FA Cup και ένα League Cup, όμως διακαής πόθος της είναι το πρωτάθλημα και το Champions League κάτι που η ομάδα έχει σαν στόχο τη φετινή σεζόν.
Η Μπάνι (το προτιμάει από το Καντίγια), συνόδευσε τα γκολ της με πανηγυρισμό αλά Έρλινγκ Χάαλαντ, κάνοντας το κλασικό «ΖΕΝ», με τα πόδια οκλαδόν και τα τρία δάχτυλα των χεριών ενωμένα σαν να διαλογίζεται.
Χάαλαντ και Σο οδηγούν τις ομάδες του και μάλιστα οι δύο τους έχουν γνωριστεί και έχουν φωτογραφηθεί, με τους οπαδούς της Σίτι στο X να ζητούν να έρθει η Τζαμαϊκανή και στην ανδρική ομάδα ώστε να πλαισιώσει τον Νορβηγό.
Η Σο αναδείχθηκε και κορυφαία παίκτρια για την ημερολογιακή χρονιά του 2024, όμως αυτό που της λείπει είναι οι μεγάλοι τίτλοι με την ομάδα της.
Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν θα αντιγράψει τον Νορβηγό ομόλογό της και θα οδηγήσει την Μάντσεστερ Σίτι στην κατάκτηση του Champions League.
Χάαλαντ και Σο οδηγούν τις ομάδες του και μάλιστα οι δύο τους έχουν γνωριστεί και έχουν φωτογραφηθεί, με τους οπαδούς της Σίτι στο X να ζητούν να έρθει η Τζαμαϊκανή και στην ανδρική ομάδα ώστε να πλαισιώσει τον Νορβηγό.
Η Σο αναδείχθηκε και κορυφαία παίκτρια για την ημερολογιακή χρονιά του 2024, όμως αυτό που της λείπει είναι οι μεγάλοι τίτλοι με την ομάδα της.
Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν θα αντιγράψει τον Νορβηγό ομόλογό της και θα οδηγήσει την Μάντσεστερ Σίτι στην κατάκτηση του Champions League.
Maybe. We should bring Bunny Shaw to the EPL to meet with Haaland. 🤔 pic.twitter.com/E4w14oetZY— Blueline Hub🩵 (@Blueline_Hub) December 14, 2025
