Bundesliga: «Στάση» στο Βερολίνο για τη Λειψία, 3-1 η Ουνιόν
Η Λειψία έπαθε... blackout στο Βερολίνο, με την Ουνιόν να στερεί από τους Ταύρους την ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση από την πρωτοπόρο Μπάγερν
Η Ουνιόν Βερολίνου επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο σερί ήττες, καθώς επικράτησε της Λειψίας με 3-1 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής στη γερμανική Bundesliga κι αναρριχήθηκε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα οι «κόκκινοι ταύροι» έμειναν χωρίς νίκη για δεύτερο σερί ματς (μετά το 0-0 στην Γκλάντμπαχ) κι αν η Μπάγερν νικήσει τη Μάιντς θα πάει σε διψήφια διαφορά...
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπερκ στο 57', όμως η απάντηση της Λειψίας ήταν άμεση με το τέρμα του Γκομίς στο 60'. Η Ουνιόν, ωστόσο, δεν είχε διάθεση για νέες απώλειες αυτή τη φορά και με δύο τέρματα των Ανσά (64') και Σκάρκε (90'+3'), έφτασε σε μία εμφατική επικράτηση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 3-1 (57' Μπερκ, 64' Ανσά, 90'+3' Σκάρκε - 60' Γκομίς)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 13/12
Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ 13/12
Ζανκτ Πάουλι-Χαϊντενχάιμ 13/12
Χοφενχάιμ-Αμβούργο 13/12
Λεβερκούζεν-Κολωνία 13/12
Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ 14/12
Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς 14/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 37
Λειψία 29 -14αγ.
Ντόρτμουντ 28
Λεβερκούζεν 23
Χοφενχάιμ 23
Στουτγκάρδη 22
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21
Ουνιόν Βερολίνου 18 -14αγ.
Κολωνία 16
Φράιμπουργκ 16
Γκλάντμπαχ 16
Βέρντερ Βρέμης 16
Αμβούργο 15
Άουγκσμπουργκ 13
Βόλφσμπουργκ 12
Χαϊντενχάιμ 11
Ζανκτ Πάουλι 8
Μάιντς 6
