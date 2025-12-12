Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Χούρζελερ: «Ο Κωστούλας επιτάχυνε την εξέλιξή του μόνος του, είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδό του»
Ο τεχνικός της Μπράιτον στάθηκε στην επίδραση του νεαρού Έλληνα κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο
Ο Φάμπιαν Χούρζελερ ετοιμάζει την Μπράιτον για το «καυτό» ραντεβού με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, όμως το βλέμμα του είναι στραμμένο και στο μέλλον της ομάδας, με ιδιαίτερη αναφορά στον Μπάμπη Κωστούλα. Ο Γερμανός τεχνικός μίλησε με ικανοποίηση για την εξέλιξη του νεαρού Έλληνα άσου, τονίζοντας ότι… ο ίδιος ο παίκτης είναι αυτός που έχει επιταχύνει την ανάπτυξή του με τις εμφανίσεις του.
Ο Χούρζελερ ρωτήθηκε αν ο σοβαρός τραυματισμός του Στέφανου Τζίμα ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερη ανέλιξη του Κωστούλα και η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Νομίζω ότι εκείνος την επιτάχυνε μόνος του. Κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο, κάνει αισθητή την παρουσία του». Υπογράμμισε μάλιστα ότι όταν το προπονητικό τιμ κρίνει πως είναι έτοιμος να ξεκινήσει βασικός, «θα πάρει την ευκαιρία του», επισημαίνοντας πως συνολικά είναι πολύ ικανοποιημένοι από την πρόοδό του.
Η Μπράιτον χάνει τον Τζίμα μέχρι το τέλος της σεζόν λόγω ρήξης χιαστού, με τον Χούρζελερ να εκφράζει την ελπίδα ότι ο Έλληνας επιθετικός θα επιστρέψει στην προετοιμασία το καλοκαίρι. Η απουσία του δημιουργεί κενό στην επιθετική γραμμή, το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να καλυφθεί από νεαρούς όπως ο Κωστούλας, που ήδη δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει περισσότερο ρόλο.
Την ίδια στιγμή, τα αγωνιστικά νέα έχουν και θετικά στοιχεία, καθώς ο Καρού Μιτόμα, ο Τζέιμς Μίλνερ και ο Τομ Γουότσον επιστρέφουν ως διαθέσιμες επιλογές για το ματς με τη Λίβερπουλ. Ο Μιτόμα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν από τον Σεπτέμβριο και προπονήθηκε κανονικά, ενώ ο Σόλι Μαρτς αναμένεται να επιστρέψει σε δύο με τρεις εβδομάδες.
Ο Χούρζελερ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο πρόωρης επιστροφής του Έβαν Φέργκιουσον από τον δανεισμό του στη Ρόμα, λέγοντας πως ο σύλλογος παρακολουθεί στενά τις εμφανίσεις του και δεν αποκλείεται να αποτελέσει επιλογή για την Μπράιτον. Αυτή η πιθανότητα, σε συνδυασμό με τη δυναμική που δείχνει ο Κωστούλας, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον μίγμα για την επίθεση των «γλάρων» ενόψει της συνέχειας της σεζόν.
Ο προπονητής της Μπράιτον ξεκαθάρισε ότι δεν προέκυψαν νέα προβλήματα τραυματισμών από το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ. Έτσι, πηγαίνει στο Άνφιλντ με σταθερό κορμό, ενισχυμένο από σημαντικές επιστροφές, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο πώς θα συνεχιστεί η αγωνιστική και αναπτυξιακή διαδρομή των νεαρών παικτών του, με τον Μπάμπη Κωστούλα να βρίσκεται ξεκάθαρα στο προσκήνιο των πλάνων του.
