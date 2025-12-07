Ίντερ Μαϊάμι - Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: «Βασιλιάς» ο Μέσι, έγραψε ιστορία μαζί με τον Άλεν
Ίντερ Μαϊάμι - Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: «Βασιλιάς» ο Μέσι, έγραψε ιστορία μαζί με τον Άλεν

Ο Λιονέλ Μέσι, παρέα με τον Άλεν και τα... λοιπά φιλαράκια του, ανέβασε για πρώτη φορά στην κορυφή του MLS την Ίντερ Μαϊάμι, επικρατώντας των Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Το έκανε πολλάκις με την Μπαρτσελόνα, το έκανε με την Αργεντινή, το έκανε και με την Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν θα μπορούσε να αφήσει... μισή τη δουλειά με την Ίντερ Μαϊάμι. Ο Λιονέλ Μέσι πήγε σε μια ομάδα που δεν είχε πάρει τίποτα στην ιστορία της και την έκανε πρωταθλήτρια! Έχοντας φυσικά στο πλευρό το... δικό μας παιδί, Νόα Άλεν που έγινε κομβικό μέλος αυτής της ομάδας, αλλά και τους «παλιόφιλους» Μπουσκέτς, Άλμπα, Σουάρες και Ντε Πολ.

Στον τελικό του MLS, με βασικούς και αναντικατάστατους τον Αργεντινό σταρ και τον Έλληνα διεθνή, η Ίντερ Μαϊάμι επέβαλε την ισχύ της απέναντι στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ (2-1) και πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. «Βασιλιάς» και στις ΗΠΑ ο Μέσι, υπέγραψε με δύο ασίστ το ιδανικό Last Dance των Μπουσκέτς και Άλμπα, που έπαιξαν το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας τους. Αυτός ήταν ο 48ος τίτλος του Pulga.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Μασεράνο. Μόλις στο 8ο λεπτό, μετά από φάση που δημιούργησε ο Μέσι, ο Οκάμπο άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο γύρισμα του Αλέντε και έδωσε το προβάδισμα στην αντίπαλό τους.

Ο σύλλογος από τον Καναδά ισορρόπησε και αναπόφευκτα πίεσε για την ισοφάριση. Εν τέλει τη βρήκε με τον Αχμέντ στο 60' και λίγο μετά είχε και δοκάρι, ωστόσο τα... κιλά εμπειρίας της Ίντερ δεν μπορούσαν να αφήσουν έτσι την κατάσταση. Στο 71', ο Μέσι έκλεψε την μπάλα και πέρασε την τέλεια κάθετη στον Ροντρίγκο Ντε Πολ που εκτέλεσε άψογα για την ανάκτηση του προβαδίσματος.
Ο Μέσι δεν θα ήταν ευχαριστημένος με... μόλις μια ασίστ και στις καθυστερήσεις «σέρβιρε» απίστευτα και στον Αλέντε που σκόραρε στο τετ α τετ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στον θρίαμβο της Ίντερ Μαϊάμι.

πηγή:gazzetta
