Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ ο Νίκος Μπουντούρης: Ανέλαβε νέος GM της ΚΑΕ

Ο Νίκος Μπουντούρης είναι και επίσημα ο νέος General Manager της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.



Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας που έπαιξε για 9 χρόνια με επιτυχία στον ΠΑΟΚ επέστρεψε στον Δικέφαλο για να βοηθήσει από διοικητικό πόστο.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ



«Ο Νίκος Μπουντούρης, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της ομάδας μας, επιστρέφει και πάλι στον ΠΑΟΚ, εδώ όπου ανδρώθηκε μπασκετικά και αναλαμβάνει καθήκοντα General Manager. Νίκο, καλώς όρισες και πάλι στο σπίτι σου…

Άμεσοι συνεργάτες του Νίκου Μπουντούρη στο αγωνιστικό τμήμα θα είναι οι Βαγγέλης Μαργαρίτης (Assistant GM) και Μιχάλης Γιαννακίδης (Team Manager).

Ο Νίκος Μπουντούρης γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1971 στο Βόλο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ολυμπιακό Βόλου και το καλοκαίρι του 1989, στις 30 Ιουλίου για την ακρίβεια, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε για εννιά συναπτά έτη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε τέσσερις τίτλους: Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1991), Πρωτάθλημα Ελλάδας (1992), Κύπελλο Κόρατς (1994), Κύπελλο Ελλάδας (1995), ενώ αγωνίστηκε σε δύο ακόμη τελικούς Κυπέλλων Ευρώπης (1992 και 1996), αλλά και στο Φάιναλ Φορ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1993).

Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος της σεζόν 1997-98 και συνέχισε την σπουδαία καριέρα του στον Παναθηναϊκό (1998-00), ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Ολυμπιακό (2000-03), Μακεδονικό (2003-04), Μαρούσι (2004-06), Ολυμπιάδα Πατρών (2006-07), για να κλείσει την καριέρα στο Μαρούσι τη σεζόν 2007-08.

Είναι ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία της Α1 (από τη σεζόν 1986-87 και μετά), με 574 αγώνες (424 στην κανονική περίοδο και 150 στα πλέι οφ).

Είναι δεύτερος σε συμμετοχές στην Α1 με τον ΠΑΟΚ με 274 αγώνες, καθώς τον έχει ξεπεράσει μόνο ο Βαγγέλης Μαργαρίτης (296 αγώνες πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ).

Το 2000, στο νεότευκτο τότε κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, κατέκτησε την Ευρωλίγκα και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ που κατάφερε να κατακτήσει και τους τρεις Ευρωπαϊκούς Τίτλους που υπήρχαν τότε (Πρωταθλητριών, Κυπελλούχων και Κόρατς).

Αγωνίστηκε 102 φορές με την Εθνική ομάδα των Αδρών, με την οποία κατέκτησε δύο φορές την 4η θέση στο Παγκόσμιo Πρωτάθλημα (1994 και 1998), ενώ συμμετείχε και σε δύο Ευρωμπάσκετ (1997 και 1999).

Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, ασχολήθηκε ενεργά και με ιδιαίτερη επιτυχία με τα τμήματα υποδομής, τόσο στα Βριλήσσια, όσο και στον Ολυμπιακό Βόλου, ενώ διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής στον ΠΑΟΚ και Τeam Manager στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Ελλάδος με τους εφήβους του ΠΑΟΚ (1990)

Κυπελλούχος Ευρώπης με τον ΠΑΟΚ (1991)

Πρωταθλητής Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ (1992) και τον Παναθηναϊκό (1999, 2000)

Κυπελλούχος Κόρατς με τον ΠΑΟΚ (1994)

Κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ (1995) και τον Ολυμπιακό (2002)

Πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό (2000)

Αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες (1991)

Αργυρό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων (1992)



Μπουντούρης: Με σταθερά βήματα θέλουμε να δούμε την ομάδα να πρωταγωνιστεί και πάλι σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Νίκος Μπουντούρης με αφορμή την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, την ανάληψη των καθηκόντων του GM στην ομάδα και τη νέα εποχή που ήδη ξεκίνησε, προέβη στην εξής δήλωση:

«Μου έγινε μία τιμητική πρόταση από την ομάδα, την οποία και αποδέχτηκα με χαρά. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι και πάλι εδώ, στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα από την οποία ξεκίνησα σε πολύ μικρή ηλικία. Παρά το γεγονός ότι συνέχισα και σε άλλες ομάδες την επαγγελματική μου πορεία, αυτά τα εννιά χρόνια που αγωνίστηκα στον ΠΑΟΚ, ήταν τα πιο σημαντικά για μένα και έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα μέσα μου. Είμαι διπλά χαρούμενος που είμαι ξανά δίπλα στον κ.Βεζυρτζή, έναν άνθρωπο που λειτουργεί σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι για μένα, πρότυπο επαγγελματικότητας και συμπεριφοράς.

Υπάρχει μία νέα κατάσταση πλέον στον ΠΑΟΚ, την οποία θα την χαρακτήριζα πρωτοφανή. Σε όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας μου στο χώρο, είναι η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος του οικονομικού βεληνεκούς και της ισχύος του κ.Μυστακίδη, με ήθος και με αγάπη για τον ΠΑΟΚ, έρχεται και θέλει να αλλάξει τα δεδομένα που υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια.

Εμείς από την πλευρά μας καλούμαστε να διαχειριστούμε την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από κάποιους ανθρώπους που έκαναν μεγάλη προσπάθεια και θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά και όσο πιο ψηλά γίνεται. Η ομάδα ήδη λειτουργεί, για αυτό και χρειάζεται σεβασμός στην προσπάθεια που κάνουν οι προπονητές, οι παίκτες και όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις καθημερινές συνήθειες και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, ώστε όλοι να κατανοήσουν πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει πολλά βήματα μπροστά.

Καταλαβαίνω την αγωνία και την επιθυμία του κόσμου, γιατί και εμείς μέρος αυτού του κόσμου είμαστε και θέλουμε να δούμε και πάλι την ομάδα να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα το κάνουμε με σταθερά βήματα.

Στα χρόνια που αγωνιζόμουν στην ομάδα, ο ΠΑΟΚ έγινε γνωστός παγκοσμίως και αυτήν ακριβώς την απήχηση θέλουμε να έχει και τώρα.

Ο ΠΑΟΚ μας χρειάζεται όλους μαζί σε αυτή την προσπάθεια.

Λένε ότι ο σεβασμός εμπνέεται, ο ΠΑΟΚ όμως, στη νέα εποχή που ξεκίνησε, απαιτεί τον σεβασμό από όλους, σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη γιατί του αξίζει».







