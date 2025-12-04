Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Προς αναβολή το Ολυμπιακός - Φενέρ λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική - Πλημμύρισαν οι εξωτερικοί χώροι του ΣΕΦ, φωτογραφίες
Η Πολιτική Προστασία έστειλε τα απαιτούμενα έγγραφα στην ΚΑΕ για τις καιρικές συνθήκες, τα οποία θα αποσταλούν στην Euroleague προκειμένου να ληφθεί η απόφαση - Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 21:15 στο ΣΕΦ και στις 23:00 αναμένεται επιδείνωση των φαινομένων - Η Πυροσβεστική υπηρεσία αντλεί νερά από τους εξωτερικούς χώρους
Περιφέρεια Αττικής και ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκονται διαρκώς σε επικοινωνία, σχετικά με την αναμέτρηση των Πειραιωτών απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague η οποία είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 21:15.
Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στους εξωτερικούς χώρους του ΣΕΦ, αφού έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Το γήπεδο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα στο εσωτερικό του.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έστειλε τα απαιτούμενα έγγραφα στην ΚΑΕ για τις καιρικές συνθήκες, ώστε να σταλούν στην Euroleague και εκείνη να πάρει την απόφαση για το αν θα αναβληθεί ο αγώνας.
Ο όγκος νερού που έχει πέσει, φέρνει στο τραπέζι θέμα ασφαλείας για τη μετακίνηση των φιλάθλων τόσο πριν, όσο και μετά το φινάλε της.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να κορυφωθούν μετά τις 23:00 δηλαδή την ώρα που χιλιάδες φίλαθλοι θα φύγουν από το ΣΕΦ για τα σπίτια τους.
Στο ΣΕΦ είναι εδώ και ώρα και η Πυροσβεστική υπηρεσία η οποία αντλεί νερά από τους εξωτερικούς χώρους. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν προβλήματα αλλά η εικόνα ίσως ν' αλλάξει τις επόμενες ώρες.
«Οι εργαζόμενοι στο ΣΕΦ κάνουν ότι μπορούν για να μην υπάρξουν προβλήματα στο εσωτερικό. Στους εξωτερικούς χώρους έχουν συγκεντρωθεί νερά και η Πυροσβεστική είναι εδώ» σχολίασε η πρόεδρος του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη.
Το στάδιο θυμίζουμε έχει τεράστιο πρόβλημα με την οροφή και με κάθε δυνατή βροχή στάζει νερό και δημιουργεί προβλήματα στις προπονήσεις των Πειραιωτών.
Πάντως την απόφαση για αναβολή μπορεί να την πάρει μόνο η Πολιτική Προστασία.
