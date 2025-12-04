Προς αναβολή το Ολυμπιακός - Φενέρ λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική - Πλημμύρισαν οι εξωτερικοί χώροι του ΣΕΦ, φωτογραφίες

Η Πολιτική Προστασία έστειλε τα απαιτούμενα έγγραφα στην ΚΑΕ για τις καιρικές συνθήκες, τα οποία θα αποσταλούν στην Euroleague προκειμένου να ληφθεί η απόφαση - Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 21:15 στο ΣΕΦ και στις 23:00 αναμένεται επιδείνωση των φαινομένων - Η Πυροσβεστική υπηρεσία αντλεί νερά από τους εξωτερικούς χώρους