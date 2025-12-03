O Όμιλος AKTOR Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028

Στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) υπογράφηκε σήμερα η νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΟΕ και του Ομίλου ΑΚΤOR, με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Ισίδωρο Κούβελο και τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Αλέξανδρο Εξάρχου να επικυρώνουν επίσημα την έναρξη της χορηγικής συμφωνίας