Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5: Ο Γιαζίτσι βρήκε τη λύση στη Σύρο για τους «ερυθρόλευκους» - Δείτε τα γκολ

Αν και ο Ολυμπιακός έδειχνε να ελέγχει το ματς, η Ελλάς Σύρου μείωσε εκ νέου. Συγκεκριμένα, ο Προβυδάκης βρήκε στον κενό χώρο τον Βερνάρδο, εκείνος έφυγε στην πλάτη του Καλογερόπουλου και εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Μπότη, κάνοντας εξαιρετική λόμπα για το 2-3 στο 77'.Οι γηπεδούχοι πάλεψαν να βρουν και το γκολ προς την ισοφάριση αλλά η είσοδος των Ελ Καμπί, Στρεφέτσα και Ροντινέι έδωσε νέα πνοή στην επιθετική λειτουργεία των Πειραιωτών.Στο 83ο λεπτό, ο Ολυμπιακός αναπτύχθηκε εντυπωσιακά με τον Γιαζίτσι να βρίσκει τον Στρεφέτσα, εκείνος κουβάλησε από τα αριστερά, έδωσε στον Ροντινέι και έπειτα από εξαιρετική σέντρα, ο Γιάρεμτσουκ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 4-2.Όπως ήταν λογικό μετά από αυτό, ο ρυθμός έπεσε και ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος άρχοντας του αγωνιστικού χώρου, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να μπαίνει στο... πάρτι. Συγκεκριμένα στο 90+1' ο Μαροκινός φορ εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Στρεφέτσα και με σουτ με τη μία έστειλε την μπάλα στο... παραθυράκι του Γκίνη για το 5-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.