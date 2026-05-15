ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 37-36: Η Ένωση έκανε το 1-0 στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών και απέκτησε προβάδισμα για τον τίτλο

Κλείσιμο

«Με το δεξί» μπήκε η ΑΕΚ στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών.Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου επικράτησε 37-36 στην παράταση του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Καματερού, στον πρώτο τελικό των πλέι οφ, και πανηγύρισε την πρώτη από τις τρεις νίκες που απαιτούνται για την κατάκτηση του τίτλου.Η λήξη της κανονικής διάρκειας του ματς βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 30-30, ενώ στο ημίχρονο οι «ασπρόμαυρες» ήταν μπροστά στο σκορ με 16-14.Το δεύτερο ντέρμπι «Δικεφάλων» για τους τελικούς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη 19 Μαΐου (18:00 - ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) στη Θεσσαλονίκη και το «Σπίτι του Χάντμπολ».Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικόςΑΕΚ- ΠΑΟΚ 37-36 παράταση (κ. αγ. 30-30)Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικόςΣπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικόςΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)