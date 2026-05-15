ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 37-36: Η Ένωση έκανε το 1-0 στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών και απέκτησε προβάδισμα για τον τίτλο
Η Ένωση επικράτησε στην παράταση με 37-36 (30-30 κδ.) και άνοιξε το σκορ στη σειρά των τελικών της Α1 χάντμπολ γυναικών - Το επόμενο ματς θα γίνει την Τρίτη 19/5 στη Θεσσαλονίκη

«Με το δεξί» μπήκε η ΑΕΚ στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου επικράτησε 37-36 στην παράταση του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Καματερού, στον πρώτο τελικό των πλέι οφ, και πανηγύρισε την πρώτη από τις τρεις νίκες που απαιτούνται για την κατάκτηση του τίτλου.

Η λήξη της κανονικής διάρκειας του ματς βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 30-30, ενώ στο ημίχρονο οι «ασπρόμαυρες» ήταν μπροστά στο σκορ με 16-14.

Το δεύτερο ντέρμπι «Δικεφάλων» για τους τελικούς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη 19 Μαΐου (18:00 - ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) στη Θεσσαλονίκη και το «Σπίτι του Χάντμπολ».


To πρόγραμμα των τελικών

Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικός

ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 37-36 παράταση (κ. αγ. 30-30)

Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικός

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικός

ΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τρίτη 26 Μαΐου 2026 4ος τελικός (Αν χρειαστεί)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Παρασκευή 29 Μαΐου 5ος τελικός (Αν χρειαστεί)

OAKA 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

