Τέλος στις φήμες για επιστροφή της στην ενεργό δράση έβαλε η Σερένα Γουίλιαμς
Τέλος στις φήμες για επιστροφή της στην ενεργό δράση έβαλε η Σερένα Γουίλιαμς

Τέλος στα σενάρια που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες ώρες και την ήθελα να ετοιμάζεται να επιστρέψει το 2026 στην ενεργό δράση έβαλε η Σερένα Γουίλιαμς. 

Η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια με τους 23 τίτλους Grand Slam μπήκε ξανά  στο πρόγραμμα αντι-ντόπινγκ της ITIA (International Tennis Integrity Agency) ένα βήμα που πρέπει να γίνει για εκείνους που θέλουν να έχουν άδεια να παίξουν επαγγελματικά. 

Αυτή η κίνησή της προκάλεσε σενάρια επιστροφής τα οποία διέψευσε η Αμερικανίδα. «Θεέ μου, ΔΕΝ θα επιστρέψω. Αυτή η φήμη είναι τρελή» έγραψε στο X. 

Η Σερένα Γουίλιαμς είναι πλέον 44 ετών και τον τελευταίο χρόνο έχει χάσει πολλά κιλά και θα μπορούσε να επιστρέψει. Ίσως το κάνει για κάποια τουρνουά επίδειξης και μόνο. 





