Τέλος στις φήμες για επιστροφή της στην ενεργό δράση έβαλε η Σερένα Γουίλιαμς
Τις τελευταίες ώρες μια κίνηση της Αμερικανίδας τενίστριας «πυροδότησε» φήμες για επιστροφή της στην ενεργό δράση αλλά εκείνη διαψεύδει
Τέλος στα σενάρια που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες ώρες και την ήθελα να ετοιμάζεται να επιστρέψει το 2026 στην ενεργό δράση έβαλε η Σερένα Γουίλιαμς.
Η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια με τους 23 τίτλους Grand Slam μπήκε ξανά στο πρόγραμμα αντι-ντόπινγκ της ITIA (International Tennis Integrity Agency) ένα βήμα που πρέπει να γίνει για εκείνους που θέλουν να έχουν άδεια να παίξουν επαγγελματικά.
Αυτή η κίνησή της προκάλεσε σενάρια επιστροφής τα οποία διέψευσε η Αμερικανίδα. «Θεέ μου, ΔΕΝ θα επιστρέψω. Αυτή η φήμη είναι τρελή» έγραψε στο X.
Η Σερένα Γουίλιαμς είναι πλέον 44 ετών και τον τελευταίο χρόνο έχει χάσει πολλά κιλά και θα μπορούσε να επιστρέψει. Ίσως το κάνει για κάποια τουρνουά επίδειξης και μόνο.
Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy-— Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025
