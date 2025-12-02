Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Η Άνα Ιβάνοβιτς υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ
Οι φήμες για τα μαύρα σύννεφα στη σχέση του διάσημου ζευγαριού, από τον χώρο του αθλητισμού, επιβεβαιώθηκαν
Μετά από εννέα χρόνια γάμου, η άλλοτε πιο όμορφη τενίστρια του κόσμου και ο παλαίμαχος Γερμανός ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσουν οριστικά χωριστούς δρόμους καθώς όπως αποκάλυψε η Bild η Ιβάνοβιτς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο αρμόδιο δικαστήριο του Μονάχου.
Η Άνα Ιβανόβιτς και ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ ήταν ένα από τα πιο διάσημα αθλητικά ζευγάρια, έχοντας παντρευτεί στη Βενετία το 2016, μετά τη γνωριμία τους το 2014, όταν ο Σβαϊνστάιγκερ ήταν ακόμη ποδοσφαιριστής στην Μπάγερν Μονάχου και η Ιβανόβιτς έκλεινε την καριέρα της στο τένις.
Η πρώην Νο. 1 τενίστρια στον κόσμο αποσύρθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, και ο γάμος τους ήταν ένα πολύκροτο γεγονός. Ωστόσο, οι εντάσεις αυξήθηκαν λόγω διαφορετικών τρόπων ζωής, με τον Σβαϊνστάιγκερ να ταξιδεύει συχνά, έχοντας τον ρόλο του σχολιαστή σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ η Ιβανόβιτς περνούσε περισσότερο ολοένα και περισσότερο χρόνο στη Σερβία (αν και η μόνιμη κατοικία τους είναι στη Μαγιόρκα της Ισπανίας) στην οικογένειάς της, έχοντας μαζί της τα τρία τους παιδιά.
Οι δημόσιες εμφανίσεις του Σβαϊνστάιγκερ και της Ιβανόβιτς έγιναν λιγότερο συχνές, με την τελευταία να είναι κατά τη διάρκεια του Laver Cup στο Βερολίνο. Επίσης, κυκλοφόρησαν αναφορές για τη φερόμενη σχέση του Σβαϊνστάιγκερ με μια γυναίκα που ονομάζεται «Σίλβα», η οποία φέρεται να ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024.
Η Ιβανόβιτς φέρεται να σκέφτηκε να συγχωρήσει τον Σβαϊνστάιγκερ για χάρη της οικογένειάς τους, αλλά τελικά αποφάσισε να κόψει κάθε επαφή αφού εκείνος εξέφρασε την επιθυμία του να «ζήσει ελεύθερα».
